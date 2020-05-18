Политика
Газета.RuНа Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.
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Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру вчера в 04:39
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Шоу-бизнес
Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем
На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru 16 мая в 12:53
Происшествия
Читинца похитили, 10 дней держали на СТО и пытали
Похищенного мужчину били и пытали оголёнными проводами Сотрудники полиции в Забайкальском крае задержали подозреваемых в похищении человека, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Байкал-Daily вчера в 22:42
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник
РБК вчера в 14:24
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru вчера в 13:00
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
До конца мая россияне смогут увидеть в небе МКС невооруженным глазом
Как выяснилось, в честь праздника на Международной космической станции появилась крошечная копия Знамени Победы.
Петербургский дневник вчера в 15:16
Гаджеты
IPhone SE может стать спасением для «Apple»
Дополнительно iPhone SE оснастили возможностью съемки видео в «4К», со стереозвуком.
ГЛАС.RU вчера в 04:49
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Музыка
Названа величайшая песня в истории Евровидения
Профиль вчера в 16:58
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Ведомости вчера в 17:06
Кино
Кинокритик спрогнозировал популярность комедий после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров.
Известия 01:34
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM вчера в 14:49
Общество
В Ростовской области продолжают действовать ограничения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика
Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр
Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
Общество
Московские власти вернут самозанятым 495 млн рублей
Московские власти вернут самозанятым гражданам 495 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году.
Известия 00:52
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Происшествия
Суд оставил под арестом главу красноярского Пенсионного фонда
Железнодорожный суд Красноярска оставил под арестом еще на два месяца - до 19 июля - главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого суда.
РИА Новости 00:54
Технологии
Китайская компания SMIC также не сможет снабжать Huawei процессорами
Международные издания обсуждали возможность использовать для этих целей китайскую компанию SMIC, которая также производит данные микропроцессоры, по современным технологиям, однако они занимают лишь 1% производимой предприятием продукции.
ИА Красная Весна вчера в 12:58
Общество
До 25 мая продлили режим самоизоляции в Самарской области
Сегодня 17 мая стало известно, что же будет с самоизоляцией:Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении самоизоляции до 25 мая.
Похвистнево-Информ вчера в 11:13