Политика
ТАССНа Украине призвали установить морскую границу с Россией
Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами. Об этом говорится в заявлении учреждения, опубликованном на его официальном сайте.
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с чего всё началось
Руководитель Госгидрографии (подчиняется Минтрансу Украины) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 14:30
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Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
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В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
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Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в магазинах Европы, сообщает iXBT.
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Коммерсантъ 05:23
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Нева Спорт вчера в 16:52
Политика
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Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Экономика
Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году
Коммерсантъ 05:52
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 22 сентября в 16:11
Общество
Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку
Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.
Lenta.ru 07:19
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Гаджеты
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Дни24 05:26
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли предложила Брэду Питту выбор между детьми и Канье Уэстом
Голливудская актриса Анджелина Джоли попросила бывшего мужа Брэда Питта держаться подальше от рэпера Канье Уэста, который является мужем предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст.
Lenta.ru 07:16
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск.
ТАСС 03:04
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Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
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Назван продукт для борьбы с ожирением
РИА Новости 06:17
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Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
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Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем
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Старт продаж Palm PVG100 намечен на 5 октября. Купить смартфон можно будет за 29 990 рублей.
RuNews24.ru вчера в 16:35
Армия и оружие
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Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Транспорт
По Крымскому мосту поехал первый поезд
По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости вчера в 06:13