с чего всё началось

Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами. Об этом говорится в заявлении учреждения, опубликованном на его официальном сайте.

На Украине призвали установить морскую границу с Россией

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