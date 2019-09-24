Политика
ТАССНа Украине призвали установить морскую границу с Россией
Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами. Об этом говорится в заявлении учреждения, опубликованном на его официальном сайте.
Читать в источнике
Оценить294
с чего всё началось
Руководитель Госгидрографии (подчиняется Минтрансу Украины) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 14:30
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме оценили инициативу Украины по переговорам об установлении морской границы с РФ
Экономика сегодня08:58
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше средств.
Lenta.ru 11:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Футбол
Ибрагимович назвал себя MVP из всех MVP и заявил, что его не интересуют индивидуальные награды
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси», комментируя борьбу за титул лучшего снайпера MLS, заявил, что его не интересуют личные награды.
Bookmaker-ratings.ru 07:25
Общество
Актеры и режиссеры обратились к Медведеву из-за «московского дела»
Актеры, режиссеры, писатели и журналисты написали открытое письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой освободить волонтера, одного из фигурантов дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло.
Ведомости 10:41
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Космос
NASA заключило контракт на строительство лунных кораблей
Американское космическое агентство (NASA) заключило контракт с Lockheed Martin на строительство космических кораблей Orion в рамках пилотируемой лунной миссии.
Телеканал 360° вчера в 21:52
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Происшествия
В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек
Банда «Тверские волки», в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к гибели около 30 человек.
RT на русском 07:42
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Политика
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он.
Известия 04:13
Технологии
Робот Atlas от Boston Dynamics научился выполнять впечатляющие трюки
В новом видео Atlas выполняет небольшую гимнастическую программу, которая включает в себя несколько кувырков, стойку на руках, прыжок вокруг своей оси на 360°, а также прыжок с разведением ног в разные стороны.
3DNews 11:45
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей привились от гриппа
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа.
Вечерняя Москва 00:10
Путешествия
Минкульт хочет ограничить количество туристов из Китая в Царском селе
Замминистра культуры РФ Алла Манилова поручила заняться регуляцией турпотоков в музее-заповеднике "Царское село", например, ввести дни посещений для гостей из Китая, чтобы туристы из России тоже имели возможность попасть в Екатерининский дворец.
РИА Новости 11:23
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Общество
Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Финансы
В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
RT на русском 10:05
Общество
IKEA извинилась за «нацистский» слоган
РИА Новости 10:48
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Похититель объяснил кражу картины из Третьяковки желанием «хайпануть»
Чуприков уточнил, что преступление спланировал "спонтанно", хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения, но не успел.
Российская газета 10:15
Гаджеты
Xiaomi представила многогранный смартфон
Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня, 24 сентября, в Пекине сразу несколько своих новых продуктов, в том числе и концептуальный смартфон Mi MIX Alpha, который, по словам представителей компании, является выражением представлений Xiaomi о будущем телефонов в эпоху 5G.
Коммерсантъ 10:50
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен
Интерфакс вчера в 19:49
Космос
Тысячи планет могут формироваться вокруг сверхмассивных черных дыр
Ugpressa.ru 21 сентября в 16:11
Общество
В Москве подсчитали число жителей старше 100 лет
В столице проживают более 600 человек старше 100 лет.
РБК 10:42
Футбол
Дзагоев выздоровел и полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»
Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт 09:53
Футбол
Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»
Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.
Sport.ru 07:14
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48