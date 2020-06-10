Политика
Lenta.ruНа Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
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Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать «грязные бомбы» против России и Венгрии
Комсомольская правда09:41
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Количество зарегистрированных случаев заболевания внебольничными пневмониями в Камчатском крае по сравнению с 2019 годом выросло в два раза.
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Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.
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Прокуратура города Якутска провела проверку по факту массового заболевания студентов коронавирусной инфекцией.
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
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