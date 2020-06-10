Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
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Украинский депутат призвал установить ядерные бомбы в Москве и Будапеште

РИА Новости18:23

Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать «грязные бомбы» против России и Венгрии

Комсомольская правда09:41

Джабаров ответил на идею украинского депутата о «бомбах» против России

RT на русском11:53

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Газета.Ru15:01

Депутат от партии Порошенко предложил создать ядерные бомбы против России и Венгрии

ТАСС09:18

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Lenta.ru09:09

Украина должна обзавестись «грязными» ядерными бомбами — депутат

REGNUM08:27
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Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Российская газета 15:00
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На Камчатке для тушения лесного пожара задействовали вертолет (фото)

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В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

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Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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«Норникель» возглавил рейтинг самых щедрых компаний по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых щедрых к своим топ-менеджерам компаний России.
Коммерсантъ 08:10
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Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
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Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
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Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
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Игры

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Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
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Какие ограничения снимут в Хакасии с понедельника

Кроме открытия дежурных групп в детских садах, власти Хакасии планируют разрешить работу тренажерных залов.
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Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
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Количество заболевших пневмонией на Камчатке увеличилось в два раза

Количество зарегистрированных случаев заболевания внебольничными пневмониями в Камчатском крае по сравнению с 2019 годом выросло в два раза.
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Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
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Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
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Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня

Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.
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Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова

По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
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На Сахалине проживающие в обсерваторе объявили голодовку

Южно-Сахалинск, 10 июня 2020, 11:04 — REGNUM В сахалинском обсерваторе, развернутом на спортивной базе «Восток», люди объявили голодовку.
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Прокуратура проверила СВФУ по факту массового заражения студентов

Прокуратура города Якутска провела проверку по факту массового заболевания студентов коронавирусной инфекцией.
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Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

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Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
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Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами

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Игра выйдет до конца этого года на PS5 и Xbox Series X. В рамках онлайн-фестиваля Summer of Gaming было показано 9 минут игрового процесса обновленной версии киберпанка-хоррора Observer: System Redux, выход которого состоится до конца текущего года на консолях грядущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Ролик демонстрирует новые свистки и колокольчики, вроде технологии трассировки лучей света, HDR, 4K-текстур, которые польская студия Bloober Team прикрутила к оригинальной Observer.
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Субашич раскритиковал руководство «Монако»

Бывший голкипер «Монако» Даниэль Субашич, который провел в клубе восемь лет, раскритиковал работу руководства команды.
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«Боруссия» хочет продать Санчо более чем за €125 миллионов

По информации источника, руководство "шмелей" хочет заполучить за своего 20-летнего форварда порядка £115 миллионов.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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