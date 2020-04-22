Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУкраина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. На Украине заболели уже более 6 тыс. человек, умерли от COVID-19 более 170 человек.
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Украина продлила карантин до 11 мая

Коммерсантъ08:27

Кабмин Украины продлил карантин из-за COVID-19 до 11 мая

Известия07:04

На Украине продлевают карантин из-за коронавируса

RT на русском06:41

Карантин на Украине продлен до 11 мая

Московский Комсомолец06:54

На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса

РИА Новости06:52

Украинцам анонсировали план снятия карантина

Lenta.ru07:45

Кабмин Украины продлил до 11 мая карантин из-за COVID-19

Газета.Ru06:54
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Здоровье

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
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Финансы

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
49
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Происшествия

Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-гендиректору НПО им. Лавочкина

Москва, 22 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 млн рублей.
REGNUM 08:02
Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
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Политика

В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН

Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
2
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом

37-летняя жена Ричарда Гира, которая в феврале прошлого года уже стала матерью сына актера, родила ему еще одного мальчика.
RuNews24.ru 08:22
Энергетика

Песков оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе.
Парламентская газета 06:23
6
Здоровье

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
43
Интернет

«Яндекс» запустил собственный мессенджер

Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров.
РБК 08:14
3
Шоу-бизнес

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Политика

Посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом

Посол США в России Джон Салливан заявил, что его страна готова предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 08:25
Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
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Футбол

Садио Мане хочет перейти в «Реал»

Популярное издание «France Football» сообщает о желании форварда «Ливерпуля» Садио Мане присоединиться к мадридскому «Реалу».
ГЛАС.RU 03:03
Космос

Астроном назвал вероятность столкновения Земли с астероидом 1998 OR2

Пекин, 19 апреля 2020, 14:44 — REGNUM Приближающийся к Земле астероид 1998 OR2 пройдёт в конце апреля на расстоянии 6,28 млн. км от нашей планеты с нулевой вероятностью столкновения, заявил астроном Цзыцзиньшаньской обсерватории при Академии наук Китая Чжао Хайбинь.
REGNUM 19 апреля в 07:44
54
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
39
Происшествия

В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
3
Политика

Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд

Европейская комиссия приняла решение выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд.
Инфорос 07:25
2
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 54 человек

По данным Роспотребнадзора на вторник, 21 апреля, на территории Ростовской области зарегистрировано 54 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:11
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Транспорт

Около 5,6 тысячи автомобилей без пропуска выявили в Москве 22 апреля

В столице утром 22 апреля выявили около 5,6 тысячи автомобилей без цифрового пропуска.
Вечерняя Москва 04:56
205
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
2K
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
51
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
60
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Политика

Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью

В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
20
Как работают Яндекс.Новости?
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