Коронавирус
КоммерсантъУкраина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. На Украине заболели уже более 6 тыс. человек, умерли от COVID-19 более 170 человек.
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Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Здоровье
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Происшествия
Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-гендиректору НПО им. Лавочкина
Москва, 22 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 млн рублей.
REGNUM 08:02
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Политика
В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН
Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом
37-летняя жена Ричарда Гира, которая в феврале прошлого года уже стала матерью сына актера, родила ему еще одного мальчика.
RuNews24.ru 08:22
Энергетика
Песков оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе.
Парламентская газета 06:23
Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Интернет
«Яндекс» запустил собственный мессенджер
Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров.
РБК 08:14
Шоу-бизнес
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Политика
Посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом
Посол США в России Джон Салливан заявил, что его страна готова предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 08:25
Футбол
Садио Мане хочет перейти в «Реал»
Популярное издание «France Football» сообщает о желании форварда «Ливерпуля» Садио Мане присоединиться к мадридскому «Реалу».
ГЛАС.RU 03:03
Космос
Астроном назвал вероятность столкновения Земли с астероидом 1998 OR2
Пекин, 19 апреля 2020, 14:44 — REGNUM Приближающийся к Земле астероид 1998 OR2 пройдёт в конце апреля на расстоянии 6,28 млн. км от нашей планеты с нулевой вероятностью столкновения, заявил астроном Цзыцзиньшаньской обсерватории при Академии наук Китая Чжао Хайбинь.
REGNUM 19 апреля в 07:44
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Политика
Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд
Европейская комиссия приняла решение выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд.
Инфорос 07:25
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 54 человек
По данным Роспотребнадзора на вторник, 21 апреля, на территории Ростовской области зарегистрировано 54 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:11
Транспорт
Около 5,6 тысячи автомобилей без пропуска выявили в Москве 22 апреля
В столице утром 22 апреля выявили около 5,6 тысячи автомобилей без цифрового пропуска.
Вечерняя Москва 04:56
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Политика
Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29