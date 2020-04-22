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Происшествия Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-гендиректору НПО им. Лавочкина Москва, 22 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 млн рублей.

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 521

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