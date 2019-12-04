Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).

На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

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