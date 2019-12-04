Политика
REGNUMНа Украине продлили действие спецпошлин на российские товары
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
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Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Шоу-бизнес
Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Политика
Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе
2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Происшествия
Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Общество
Сегодня костромские школьники напишут итоговое сочинение
Сегодня 11-классники Костромской области напишут итоговое сочинение – сообщает региональный департамент образования и науки.
Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей
Московский "Спартак" второй тур подряд будет вынужден заплатить за своих болельщиков, которые в минувшее воскресенье оскорбляли нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.
Авто
«Автотор» в Калининграде выпустил пробную партию Audi Q7
Предприятие «Автотор» из Калининграда выпустило пробную партию автомобилей Audi Q7, заявил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов.
Армия и оружие
Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль российской военной полиции
Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути следования отечественного бронеавтомобиля в сирийском городе Кобани.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Религия
4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Общество
The Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
Политика
Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД
Кабинет министров Украины уволил с поста заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, которая написала заявление по собственному желанию, сообщил в среду депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Динамо»
Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо».
Культура
Актер Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
Актер Федор Добронравов приоткрыл завесу будущего сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Экономика
Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России
Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6% до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Общество
В Генпрокуратуре поддержали закон о профилактике домашнего насилия
28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.