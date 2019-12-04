Политика

REGNUMREGNUMНа Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
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Кабмин Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров

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Киев продлил спецпошлины на российские товары

РИА Новости05:28

Киев продлил пошлины на товары российского происхождения

Интерфакс05:21

Украина продлила антироссийские санкции

Lenta.ru05:56

На Украине заявили о продлении действия пошлин на товары из России

RT на русском05:10

Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении российских товаров

Говорит Москва05:06

Кабмин Украины продлил на год действие пошлин против российских товаров

ТАСС04:59
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Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Интерфакс 07:13
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Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело 07:50
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

REGNUM вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике

Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Телепрограмма 06:16
Политика

Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
Известия 06:55
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия

Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 07:42
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Общество

Сегодня костромские школьники напишут итоговое сочинение

Сегодня 11-классники Костромской области напишут итоговое сочинение – сообщает региональный департамент образования и науки.
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Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей

Московский "Спартак" второй тур подряд будет вынужден заплатить за своих болельщиков, которые в минувшее воскресенье оскорбляли нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.
Российская газета 07:03
Авто

«Автотор» в Калининграде выпустил пробную партию Audi Q7

Предприятие «Автотор» из Калининграда выпустило пробную партию автомобилей Audi Q7, заявил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов.
REGNUM 03:51
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

ToDay News Ufa вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль российской военной полиции

Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути следования отечественного бронеавтомобиля в сирийском городе Кобани.
Капитал страны 02 декабря в 10:17
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 05:04
Религия

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн вчера в 22:52
Общество

The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
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Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
ТК Звезда вчера в 23:49
Политика

Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД

Кабинет министров Украины уволил с поста заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, которая написала заявление по собственному желанию, сообщил в среду депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 07:07
Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Динамо»

Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо».
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Культура

Актер Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

Актер Федор Добронравов приоткрыл завесу будущего сериала «Сваты».
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Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Экономика

Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России

Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6% до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.
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Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
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Общество

В Генпрокуратуре поддержали закон о профилактике домашнего насилия

28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря.
Известия 07:06
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
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Алексей Алексеевич Гончаренко
Украинский политик
Украинский политический деятель. Депутат Верховной рады Украины с 27 ноября 2014. Председатель Одесского областного совета с 14 августа по 21 ноября 2014. Лидер общественной организации «Качество жизни».
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