Коронавирус
ИзвестияС 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений. Об этом в понедельник, 4 мая, говорится на сайте правительства страны.
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На Украине снимают карантинные ограничения: разрешили гулять в парках и ходить в парикмахерские
Комсомольская правда07:41
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС 02 мая в 13:15
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Происшествия
МВД отрицает осаду офиса газеты «Коммунисты России»
Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил радиостанции «Говорит Москва», что сотрудники МВД круглосуточно дежурят около редакции партийного издания трое суток, каждого выходящего на улицу задерживают для составления протокола.
Говорит Москва вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Яна Рудковская опровергла слухи о психическом заболевании сына
Продюсер, светская львица, звездная мама Яна Рудковская опубликовала в личном блоге пост, опровергающий слухи о заболевании ее маленького сына.
Летидор 05:04
Футбол
Уткин раскритиковал Шалимова за слова о «ноющих» россиянах
Бывший спортивный комментатор, известный блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал резкое высказывание главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, который в негативной форме обратился к жителям России, требующим поддержки от государства в период режима нерабочих дней.
NewInform 02:43
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Политика
В Росавиации рассказали о репетиции воздушного парада Победы
В Москве 4 мая состоится репетиция воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, информирует Росавиация.
РИА Новости вчера в 18:38
Политика
В Кремле дали ответ на вопрос о снятии ограничений в России
Нужно дождаться динамики распространения коронавируса одиннадцатого мая, чтобы решить вопрос о снятии в РФ ограничительных мер, заявил Дмитрий Пеской, представитель официальной Москвы, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 08:04
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Здоровье
Жители Акбулака болеют коронавирусом в тяжелой форме
По данным на 4 мая, в Акбулаке нет ни одного пациента, который болел бы коронавирусом бессимптомно.
Вестирама.ру 08:12
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
Происшествия
Обвиняемого в подбросе наркотиков транспортного полицейского взяли под стражу в зале суда
30 апреля Калининградский областной суд из-за процессуальных нарушений вернул материал об избрании меры пресечения экс-полицейскому в районный суд на новое рассмотрение.
Клопс 08:47
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Экономика
Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК 07:47
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии
Исследователи из Боннского университета предполагают, что реальное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии десятикратно превышает данные официальной статистики и может достигать 1,8 миллиона, говорится в публикации по результатам исследования.
РИА Новости 08:16
Общество
В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей
На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
Авто
Названа страна, где за месяц не было реализовано ни одного автомобиля
В нашей же стране заводы по выпуску автомобилей приступили к работе после недели-двух введенного карантина, а в конце апреля в ряде субъектов страны РФ с разрешения местных властей заработали автосалоны.
Pnzdrive 05:14
Политика
Песков объяснил, почему многие проблемы нельзя решить без Путина
Песков не стал отвечать на вопрос о том, устал ли от этого Путин.
REGNUM вчера в 08:27
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
Общество
Вирусолог заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в России
Накануне эксперт Минздрава Владимир Чуланов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели, затем страна выйдет на плато.
Говорит Москва 06:58
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56