Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны. Вместе с тем, власти решили ослабить карантинные ограничения с 11 мая.

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Политика В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин. 3

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Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 471