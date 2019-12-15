Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.
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На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

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Подробности переговоров Нафтогаза и Газпрома 13 декабря 2019 г. в г. Вене

Neftegaz.ru07:49

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ГЛАС.RU06:46

Украина продлила до 31 декабря срок бронирование транзитных мощностей ГТС

Евразия Daily06:16

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС

ТАСС05:47
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