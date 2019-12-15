Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт.

с чего всё началось

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.

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