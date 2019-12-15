Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС

Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт.
ТАСС05:47

Подробнее о событии

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

Rambler News Service10:28

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

REGNUM09:39

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования транзитных мощностей ГТС

Евразия Daily06:16

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ГТС

News.ru07:02

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

ГЛАС.RU06:46

Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»

Вести.Ru07:10

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС

ТАСС05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 13 декабря в 07:31
Политика

Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме

Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
Росбалт 05:59
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Политика

Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Радио Sputnik 06:10
Политика

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
РИА Новости 08:31
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Гаджеты

Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86

Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Игромания.ру 13 декабря в 02:16
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал вчера в 05:23
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан 08:16
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Космос

Астрономы создали новую методику определения массы черных дыр

Портал Поиск 12 декабря в 05:00
Политика

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.
Ведомости 15:28
Шоу-бизнес

Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Слово и Дело 12:30
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

Ореанда-Новости 05:54
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

Интерфакс 13:03
Происшествия

Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Регион online вчера в 09:37
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
Политика

Китай и США могут заключить часть торгового соглашения в пятницу

Роберт Лайтхайзер, являющийся торговым представителем США, и Цуй Тянькай, занимающий должность китайского посла в Вашингтоне, могут в пятницу заключить первую часть торгового соглашения между двумя странами.
ГЛАС.RU 13 декабря в 04:04
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Авто

Суперкар Factory Five F9R оснастят 9,5-литровым V12

Суперкар Factory Five F9R в классическом купейном варианте оснастят современным 9,5-литровым мотором V12.
OAnews 12 декабря в 10:31
Футбол

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа

Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
Sport24.ru 13 декабря в 09:12
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 13 декабря в 12:08
Наука

Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток

Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
N+1 10 декабря в 03:35
Авто

Рассекречен интерьер нового Cadillac Escalade

В интернете появились фотографии салона внедорожника Cadillac Escalede нового поколения.
UsedCars.ru 13 декабря в 09:30
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России, одержав на турнире две победы в трех матчах (одна победа – по буллитам), набрала пять очков и заняла второе место на домашнем этапе Евротура.
РИА Новости 10:26
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»

Матч ТВ 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное