Энергетика
REGNUMНа Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.
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с чего всё началось
Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт.ТАССвчера в 05:47
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Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
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На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
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В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
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Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
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Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала
Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
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Рубль растет к доллару и снижается к евро
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Шоу-бизнес
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Текслер отправил министра экологии на Коркинский разрез
Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев выехал на Коркинский разрез в связи с сильным запахом гари в региональном центре.
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