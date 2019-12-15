Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.
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с чего всё началось

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС

Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт.
ТАССвчера в 05:47

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Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

Rambler News Serviceвчера в 10:28

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС

ТАССвчера в 05:47

Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»

Вести.Ruвчера в 07:10

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ГТС

News.ruвчера в 07:02

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

ГЛАС.RUвчера в 06:46

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования транзитных мощностей ГТС

Евразия Dailyвчера в 06:16

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

REGNUMвчера в 09:39
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Общество

Синоптики предупредили об отсутствии снега до конца декабря

В конце недели москвичей ожидает небольшое похолодание, однако температура воздуха будет по-прежнему существенно выше климатической нормы, а снег так и не выпадет, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
РБК 02:26
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В Удмуртии 31 декабря объявили выходным

Указ подготовлен, сегодня я его подпишу. Это касается государственных и муниципальных служащих.
Российская газета 01:10
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Армия и оружие

Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
RT на русском 02:17
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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
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Индекс МосБиржи расположился неподалеку от рекордных максимумов

По сути, индекс находится в нескольких пунктах от рекордных максимумов, подтверждая сохранение бычьего рынка.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
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Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
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Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Lenta.ru 02:27
Общество

Путину показали новый «КамАЗ» будущего

В ходе визита на завод «КамАЗ» в Набережных Челнах президент России Владимир Путин оценил новейшие разработки компании, в том числе прототип нового полуавтономного грузовика Continent.
Автоновости дня 01:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
Известия вчера в 23:44
Политика

NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 09:29
Космос

Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
ТАСС 02:49
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

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В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
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В 61 год Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

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Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца

Для поддержания в норме важных показателей сердечного здоровья и защиты себя от аритмии, ишемической болезни сердца и иных недугов, важно соблюдать простые правила касательно питания и физических нагрузок.
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Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала

Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
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В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
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Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается

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Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch

Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
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Футбол

Депай может пропустить Евро-2020

Форвард «Лиона» Мемфис Депай получил тяжелую травму в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном».У 25-летнего игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Текслер отправил министра экологии на Коркинский разрез

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев выехал на Коркинский разрез в связи с сильным запахом гари в региональном центре.
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Netflix показал фанатам финальный трейлер «Ведьмака»

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