Энергетика
REGNUMНа Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт.ТАСС05:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Файбера на UFC 245
Происшествия
Полицейские застрелили москвича, напавшего с ножом на свою мать
В Москве полицейские застрелили мужчину после того, как он напал на свою мать.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Общество
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по налогу на самозанятых.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Футбол
Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу
Космос
«Хаббл» запечатлел комету Борисова во время сближения с Солнцем
Космический телескоп «Хаббл» вновь снял комету Борисова, это произошло в момент ее максимального приближения к Солнцу.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Здоровье
Мужчины в Ростове чаще не доживают до пенсии, чем женщины
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус
Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 20.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Авто
Volkswagen Tharu назвали лучшим кроссовером в Китае
Согласно опросу, проведенному порталом Autohome, китайские автолюбители считают Volkswagen Tharu самой лучшей моделью в сегменте компактных кроссоверов.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии
Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию с заявлением на свою выпускницу Александру Элбакян, которая плюнула в главу этической комиссии вуза, сообщает сообщает «Медуза».
Политика
В Кремле назвали условия изменения Минских соглашений
После "нормандского формата", прошедшего в Париже 9 декабря, Киев сообщил, что подготовит изменения в Минских соглашениях к следующей встрече.
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Армия и оружие
Швыткин назвал агрессивными действия США в Сирии
Юрий Швыткин напомнил, что американский военный контингент находится в Сирии незаконно, поэтому США в САР «агрессоры по факту и по содержанию».
Футбол
Сборная России поздравила Павлюченко с днём рождения
Космос
Зонд Juno обнаружил на Юпитере новый гигантский шторм
Зарождающуюся аномалию обнаружили с помощью камеры установленной на зонде Juno, обнаружен новый шторм на южном полюсе Юпитера.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».