Политика
Политика СегодняВече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины
Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября. Так, самое массовое вече проходит на киевском майдане Незалежности — здесь присутствуют порядка трех тысяч человек.
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Политика
В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.
РБК 07:58
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Политика
Володин назвал провокацией допрос депутата Юмашевой в США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США в очередной раз нарушили свои международные обязательства, устроив допрос члена думского комитета по международным делам Инги Юмашевой (депутат Госдумы от «Единой России»).
Коммерсантъ 03:05
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС 04 октября в 03:25
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Музыка
Умер экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.
News.ru 08:01
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Общество
Шоколад и кофе могут омолодить организм
Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.
Телепрограмма вчера в 03:01
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Гаджеты
Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
Профиль 04 октября в 13:21
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.
Известия вчера в 16:48
Происшествия
Школьники из Красноярска вставили фото учителя в порноролик
Пожилая учительница одного из учебных заведений Красноярска обратилась в полицию, после того как школьники вставили ее фотографию в ролик для взрослых и начали распространять его в социальных сетях.
Discover24 05:05
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
Политика
CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео
По мнению некоторых сотрудников Госдепа, «бесхребетный» Помпео не может «оттолкнуть» от себя Трампа и заняться выполнением более важных задач.
Известия 07:22
Происшествия
В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся
Известия вчера в 14:15
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России в сентябре
Корейская Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня 04 октября в 10:13
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Кино
Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»
Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".
Kinonews.ru вчера в 17:18
Политика
В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
RT на русском 04:30