Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября. Так, самое массовое вече проходит на киевском майдане Незалежности — здесь присутствуют порядка трех тысяч человек.

Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

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