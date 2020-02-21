Эвакуированных разместили в санатории, расположенном в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Это вызвало негодование среди местных жителей, которые начали протесты против карантина в их населенном пункте.

На Украине прошли протесты против эвакуированных из Китая

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