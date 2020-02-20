Общество
РБКНа Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая
Жители села Новые Санжары в Полтавской области Украины перекрыли проходящую через него дорогу и устроили потасовку с попытавшейся разблокировать трассу полицией. Об этом сообщает пресс-служба областного управления национальной полиции.
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Происшествия
В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви
В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Экономика
Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Здоровье
Немецкие диетологи рассказали о пяти эффективных способах похудеть
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Биатлон
Логинов пропустит смешанную одиночную эстафету на ЧМ по биатлону
Чемпион мира в спринте Александр Логинов не примет участие в одиночной смешанной эстафете (синглмиксте) в Антерсельве.
Политика
Зеленский исключил распространение коронавируса на Украине
Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации своих граждан и граждан других государств из китайского города Ухань для гарантии, что новый китайский коронавирус не попадет в страну.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Дочь Стивена Спилберга решила сниматься в порно
Стивен Спилберг схватился за голову, узнав, чем хочет зарабатывать на жизнь его дочь.
Здоровье
Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска
Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Политика
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Финансы
Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России
Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Кино
У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак
Политика
Путин объяснил отставку правительства Медведева
Политика
Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику
Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
Политика
Грузия обвинила Россию в кибератаке
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.