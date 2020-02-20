Общество

РБКРБКНа Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая

Жители села Новые Санжары в Полтавской области Украины перекрыли проходящую через него дорогу и устроили потасовку с попытавшейся разблокировать трассу полицией. Об этом сообщает пресс-служба областного управления национальной полиции.
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