Постоянное представительство Украины в Женеве выразило возмущение по поводу того, что представители от Крыма, в частности депутат Госдумы Руслан Бальбек, принимают участие в форуме ООН, посвященном проблемам национальных меньшинств. Об этом говорится в Facebook постпредства.

На Украине протестуют из-за визита крымчан на форум ООН в Женеве

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