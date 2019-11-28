Политика

РИА Новости КрымРИА Новости КрымНа Украине протестуют из-за визита крымчан на форум ООН в Женеве

Постоянное представительство Украины в Женеве выразило возмущение по поводу того, что представители от Крыма, в частности депутат Госдумы Руслан Бальбек, принимают участие в форуме ООН, посвященном проблемам национальных меньшинств. Об этом говорится в Facebook постпредства.
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