Политика
РИА Новости КрымНа Украине протестуют из-за визита крымчан на форум ООН в Женеве
Постоянное представительство Украины в Женеве выразило возмущение по поводу того, что представители от Крыма, в частности депутат Госдумы Руслан Бальбек, принимают участие в форуме ООН, посвященном проблемам национальных меньшинств. Об этом говорится в Facebook постпредства.
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Делегацию крымских татар не допустили к участию в Форуме нацменьшинств ООН в Женеве
ИА Крыминформвчера в 07:14
Киев протестует из-за того, что крымчане оказались на форуме ООН в Женеве
Московский Комсомолецвчера в 23:10
Крымским татарам и армянам отказали в участии в форуме ООН по вопросам нацменьшинств
КП - Крымвчера в 11:59
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