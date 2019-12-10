Политика
ИзвестияНа Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений», — написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов во вторник, 10 декабря. Дело было возбуждено по заявлению Портнова.
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Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
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Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
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Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Происшествия
Путин проигнорировал просьбу взять «дело Голунова» под свой контроль
Президент РФ Владимир Путин не отреагировал на просьбу журналистки Екатерины Винокуровой во время заседания СПЧ взять под контроль «дело Голунова».
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Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
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Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
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Лавров прокомментировал встречу с Трампом
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Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
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Стало известно, зачем на белом медведе написали «Т-34»
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Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области
Столкновение микроавтобуса Peugeot с грузовиком Mercedes и автомобилем ВАЗ в Борисоглебском районе стало причиной гибели пяти человек, еще двое пострадали, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Футбол
Дзюба одним словом описал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился своими впечатлениями от результата игры 6-го тура Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:3), после которой чемпионы России и лидеры текущего розыгрыша Российской премьер-лиги вылетели из еврокубков.
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Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Политика
Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
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Опубликован ТОП самых мощных смартфонов
Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
Общество
Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар
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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Наука
Все ледники между Гималаями и Андами могут скоро исчезнуть
Международная группа исследователей — среди которых был и сотрудник Института географии РАН — обнаружила, что последние оставшиеся тропические ледники между Гималаями и Андами исчезнут в следующем десятилетии — а возможно, даже и раньше — из-за изменения климата.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Происшествия
В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП
В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре
Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Политика
«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ
"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».