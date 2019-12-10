«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений», — написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов во вторник, 10 декабря. Дело было возбуждено по заявлению Портнова.

На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

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