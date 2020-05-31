с чего всё началось

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".

Общество Песков рассказал о своих симптомах коронавируса Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме. 306

Происшествия В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая. 16

Киберспорт Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.

Технологии Вышло майское обновление Windows 10 В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux. 443

Игры Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы. 14

Шоу-бизнес Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице. 6

Происшествия IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств). 2

Авто В РФ появится штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 2

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 709

Игры Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3 Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня. 1

Армия и оружие В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд. 12

Политика Симоньян объяснила, почему протесты в США не приводят к смене режима Акции протеста в разных городах США были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полиции.

Здоровье 25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области 30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе. 71

Авто Идеальный «Запорожец» выставили на продажу за полмиллиона рублей ЗАЗ-968М 1986 года выпуска с пробегом в 483 километра выставили на продажу на сайте Auto.ru. Цена впечатляет - 500 тысяч рублей. 8

Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 78

Гаджеты Эксперты заявили об опасной фотографии, «убивающей» смартфон Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о последних событиях в индустрии гаджетов, предупредил на своей странице в Twitter об опасных обоях, появившихся в сети. 4

Игры The Last of Us Part II займет почти 80 гигабайт на жестком диске PS4 Продолжение культовой игры от Naughty Dog займет 78,3 ГБ на жестком диске консоли, согласно сообщению, опубликованному на сайте Reddit .