Армия и оружие
RT на русскомНа Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
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с чего всё началось
Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв заявил, что после старта с пусковой установки две ракеты вышли по «запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море».RT на русском01:59
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Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
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В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Технологии
50 лет назад начались работы на Кольской сверхглубокой скважине
Snob.ru 29 мая в 10:54
Происшествия
Мощный взрыв прогремел во время пожара в жилом доме в Омске
Четыре человека пострадали в пожаре, который произошел в жилом одноэтажном доме в Омске. Момент сильного взрыва попал на камеру.
NewInform 06:03
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Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux.
Astera 28 мая в 10:20
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera вчера в 10:23
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Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа
Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.
OvideO.ru вчера в 14:40
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
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В Миннесоте полиция начала стрелять по журналистам
Фонтанка.Ру 05:14
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН вчера в 15:06
Здоровье
3 мифа о воде, которые вы могли не знать
Говорят, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Не считая всех других жидкостей, которые человек выпивает за сутки.
SM News вчера в 23:37
Авто
В РФ появится штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 02:46
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Происшествия
В Заречье во дворе дома зарезали мужчину
В Заречье во дворе дома зарезали мужчину Полиция и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
MySLO.ru 04:01
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 29 мая в 15:59
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268.
Газета.Ru 03:39
Армия и оружие
В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии
Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.
REGNUM вчера в 01:18
Политика
Симоньян объяснила, почему протесты в США не приводят к смене режима
Акции протеста в разных городах США были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полиции.
Взгляд.ру 04:12
Здоровье
25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 03:45
Авто
Идеальный «Запорожец» выставили на продажу за полмиллиона рублей
ЗАЗ-968М 1986 года выпуска с пробегом в 483 километра выставили на продажу на сайте Auto.ru. Цена впечатляет - 500 тысяч рублей.
Российская газета 03:06
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
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Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 29 мая в 13:14
Гаджеты
Эксперты заявили об опасной фотографии, «убивающей» смартфон
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о последних событиях в индустрии гаджетов, предупредил на своей странице в Twitter об опасных обоях, появившихся в сети.
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Армия и оружие
Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь
В сирийской провинции Хасака местные жители остановили военную колонну РФ и попросили у нее помощи в борьбе с протурецкими боевиками.
Discover24 05:03
Игры
The Last of Us Part II займет почти 80 гигабайт на жестком диске PS4
Продолжение культовой игры от Naughty Dog займет 78,3 ГБ на жестком диске консоли, согласно сообщению, опубликованному на сайте Reddit .
SM News вчера в 13:19
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU вчера в 02:53
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
Гаджеты
Xiaomi представила Lite-версию смартфона Xiaomi Mi Note 10 в России
Сегодня на своей презентации Xiaomi показала Lite-версию смартфона Xiaomi Mi Note 10.
ITZine.ru 28 мая в 12:29