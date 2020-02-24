Политика
Lenta.ruНа Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
Биометрические паспорта для выезда за границу украинцам выдаются с 2015 года. Благодаря им граждане Украины могут посещать страны Евросоюза без виз. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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Наука
Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии
Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
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В Италии от коронавируса умер пятый человек
В Италии умер пятый заразившийся коронавирус, предполагается, что это «нулевой пациент», - тот самый, с которого и началась эпидемия в стране, сообщает La Repubblica.
Общество
Готовим блины на Масленицу: 50 лучших рецептов
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Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
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Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Происшествия
Петербурженка на Mini Cooper упала в реку Фонтанку
Утром 24 февраля молодая петербурженка за рулем автомобиля Mini Cooper на набережной Фонтанки не справилась с управлением.
Технологии
Илон Маск назвал имя вдохновившего его писателя
Стал известен писатель, вдохновивший Илона Маска на создание космической компании, 22 февраля сообщил CNBC.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Общество
В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.
Авто
Редкий полноприводный ВАЗ-21099 выставили на продажу
Кроме оригинальной КПП, ВАЗ-21099 с полноприводной системой получил другую схему задней подвески и бензобак, который сдвинут назад.
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Хачанов обыграл Кукушкина на турнире в Дубае
За полтора часа поединка Хачанов реализовал 4 брейка из 8, оформил 6 подач навылет и допустил две ошибки.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Здоровье
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Гаджеты
Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Общество
Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II
Политика
Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде
Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
Политика
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Музыка
Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.