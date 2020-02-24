Биометрические паспорта для выезда за границу украинцам выдаются с 2015 года. Благодаря им граждане Украины могут посещать страны Евросоюза без виз. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

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