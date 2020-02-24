Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

Биометрические паспорта для выезда за границу украинцам выдаются с 2015 года. Благодаря им граждане Украины могут посещать страны Евросоюза без виз. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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