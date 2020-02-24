Политика
Lenta.ruНа Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
Биометрические паспорта для выезда за границу украинцам выдаются с 2015 года. Благодаря им граждане Украины могут посещать страны Евросоюза без виз. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Политика
Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве
Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Общество
Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса
Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме переносятся из-за вспышки коронавируса.
Культура
Jeep из знаменитой рекламы выставили на продажу
Дилерский центр Moore Motor Sales в городе Каро американского штата Мичиган выставил на продажу Jeep Gladiator, который недавно принимал участие в съёмках известной рекламы.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Энергетика
Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией
Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Общество
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Кино
В Подмосковье завершились съемки «Сердца Пармы» по роману Иванова
В Подмосковье завершились съемки фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы».
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Здоровье
Два человека госпитализированы в Баку с подозрением на коронавирус
В столице Азербайджана Баку с подозрением на коронавирус были госпитализированы два человека.
Происшествия
В Новочеркасске умер 4-летний ребенок, вдохнув канцелярский гвоздик
Малыш игрался дома и в какой-то момент нашел канцелярский гвоздик и вдохнул его.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Футбол
Азар пропустит три месяца из-за травмы
В текущем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал» и забил 1 гол. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ».
Армия и оружие
Сербия получила первую партию комплексов «Панцирь-С1»
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Политика
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Армия и оружие
ВМС США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море
Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами.