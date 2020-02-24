Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

Биометрические паспорта для выезда за границу украинцам выдаются с 2015 года. Благодаря им граждане Украины могут посещать страны Евросоюза без виз. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

Lenta.ru07:35

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

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Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
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Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
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Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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