с чего всё началось

Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул. Об этом заявил депутат и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5,2K

Гаджеты Главу компании Xiaomi уличили в использовании iPhone Фолловеры раскритиковали бизнесмена: многие из подписчиков Лей Цзуна оказались ярыми поклонниками продукции Xiaomi и посчитали недопустимым использование товаров Apple главой компании. 84

Происшествия В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. 1

Общество ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть. 10

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. 388

Общество Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи. 147

Транспорт РЖД вновь разрешили покупать билеты на поезда за 90 дней РЖД после некоторого перерыва вновь увеличили глубину продажи билетов на летний период до 90 дней.

Общество Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице. 20

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 424

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 99

Общество Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat сообщил о банкротстве Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 874

Общество О риске заражения коронавирусом в перчатках предупредила врач Микробы и коронавирус могут оставаться на ткани и другой поверхности изделия, поэтому не следует трогать лицо руками, находясь на улице даже в перчатках, заявила в беседе с «Пятым каналом» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. 146

Политика Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19 Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.

Здоровье Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 9

Общество Мэрия Екатеринбурга пожалуется на эко-активистов в ФСБ Добавим, активное участие в защите парка принимает группа активистов «Парки и скверы», которая стала одной из ведущих сил в прошлогоднем противостоянии вокруг сквера о Театра драмы. 2

Общество Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении. 19