Политика
Российская газетаНа Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул. Об этом заявил депутат и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Читать в источнике
Оценить105
с чего всё началось
МВФ вновь обманул Украину, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович в эфире канала NewsOne.Радио Sputnik03:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Гаджеты
Главу компании Xiaomi уличили в использовании iPhone
Фолловеры раскритиковали бизнесмена: многие из подписчиков Лей Цзуна оказались ярыми поклонниками продукции Xiaomi и посчитали недопустимым использование товаров Apple главой компании.
iReactor вчера в 04:49
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников
Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:37
Общество
ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть.
Известия вчера в 22:10
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Общество
Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:42
Транспорт
РЖД вновь разрешили покупать билеты на поезда за 90 дней
РЖД после некоторого перерыва вновь увеличили глубину продажи билетов на летний период до 90 дней.
РБК 05:48
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
Вести.Ru 06:23
Общество
Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
Футбол
Карпин — об «очень хорошей форме» Смолова: «Не представляю, как это возможно после 1,5-2 месяцев бега на дорожке»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление «Сельты» о том, что нападающий Федор Смолов приступил к тренировкам с командой после паузы, вызванной пандемией коронавируса, и находится в «очень хорошей форме».
Sport24.ru 04:58
Общество
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
MySLO.ru 12 мая в 05:23
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat сообщил о банкротстве
Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации.
Российская газета 04:18
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Музыка
Little Big представит акустическую версию песни Uno
Говорит Москва 12 мая в 10:30
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Общество
О риске заражения коронавирусом в перчатках предупредила врач
Микробы и коронавирус могут оставаться на ткани и другой поверхности изделия, поэтому не следует трогать лицо руками, находясь на улице даже в перчатках, заявила в беседе с «Пятым каналом» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Live24 01:42
Политика
Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19
Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.
РИА Новости 05:47
Здоровье
Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
Общество
Мэрия Екатеринбурга пожалуется на эко-активистов в ФСБ
Добавим, активное участие в защите парка принимает группа активистов «Парки и скверы», которая стала одной из ведущих сил в прошлогоднем противостоянии вокруг сквера о Театра драмы.
Европейско-Азиатские новости 05:57
Общество
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
Общество
Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44