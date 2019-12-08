Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.

с чего всё началось

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости. По словам главы правительства, Украина намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем.

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