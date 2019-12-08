Политика
Газета.RuНа Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости. По словам главы правительства, Украина намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.РИА Новостивчера в 13:44
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Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса
Комсомольская правдавчера в 14:50
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