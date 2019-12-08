Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости. По словам главы правительства, Украина намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем.
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с чего всё началось

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.
РИА Новостивчера в 13:44

Подробнее о событии

Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

РБКвчера в 16:53

Украинский премьер раскрыл план реинтеграции Донбасса

News.ruвчера в 14:20

Гончарук рассказал о плане по реинтеграции Донбасса

RT на русскомвчера в 15:28

Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса

Комсомольская правдавчера в 14:50

Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса

Lenta.ruвчера в 14:20

В Киеве пояснили план по реинтеграции Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 15:43

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

РИА Новостивчера в 13:44
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:25, Ашберн
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Политика

СМИ узнали о жесткой позиции России перед «нормандским саммитом»

Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже сегодня, 9 декабря.
REGNUM 00:11
Общество

Православные христиане отмечают Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Общество

Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Футбол

«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ

РБК вчера в 13:17
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 20:55
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Наука

Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена

Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного неизвестного гена.
Evo-rus.com 06 декабря в 01:13
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика

Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин, ранее занимавшая должность министра транспорта и связи страны.
Комсомольская правда вчера в 16:56
Политика

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Вести.Ru 07 декабря в 19:11
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Футбол

Тренер сборной Украины назвал 5 игроков, добившихся наибольшего прогресса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал, кто, по его мнению, среди игроков национальной команды добился наибольшего прогресса за последнее время.
Газета.Ru вчера в 19:28
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Вестник 06 декабря в 23:40
Происшествия

В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак

В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
REGNUM вчера в 21:49
Здоровье

В Приамурье более 600 предпенсионеров освоили новые профессии

Более 600 амурчан предпенсионного возраста бесплатно освоили новые профессии в рамках нацпроекта «Демография».
КП - Благовещенск вчера в 23:58
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android

Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android 9 Pie.
UfacityNews.ru 06 декабря в 14:56
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК вчера в 09:46
Политика

Путин встретился с Лукашенко в Сочи

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.
Rambler News Service 07 декабря в 07:50
Хоккей

Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»

Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.
Вести.Ru вчера в 21:50
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

Говорит Москва вчера в 06:27
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Известия вчера в 23:54
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Фигурное катание

Россиянки заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при

В Турине фигуристки-одиночницы завершили показ своих произвольных программ в рамках финала Гран-при.
Inc-news.ru 07 декабря в 16:10
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
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