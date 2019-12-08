Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости. По словам главы правительства, Украина намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем.

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Политика Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.

Транспорт РЖД перешли на новый график движения поездов "Российские железные дороги" с 8 декабря ввели в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы, в котором больше скоростных и двухэтажных поездов.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

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Происшествия В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.

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Экономика Экспорт стартапов из России поддержат в рамках НТИ В России отсутствует система поддержки несырьевого экспорта, уточнил специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, и это остается тяжёлым «диагнозом».