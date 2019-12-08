Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости. По словам главы правительства, Украина намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем.
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На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

РИА Новости13:44

Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса

Lenta.ru14:20

Гончарук рассказал о плане по реинтеграции Донбасса

RT на русском15:28

Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

РБК16:53

Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса

Комсомольская правда14:50

Украинский премьер раскрыл план реинтеграции Донбасса

News.ru14:20

В Киеве пояснили план по реинтеграции Донбасса

Московский Комсомолец15:43
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
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Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии.
ТАСС 16:28
Политика

На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
URA.Ru вчера в 22:59
Политика

Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
РБК 17:51
Общество

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
ТАСС 12:58
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Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
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Проезд на МЦД с 9 декабря станет платным

Плата за проезд начнёт взиматься на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 9 декабря.
RT на русском 17:21
Политика

В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Lenta.ru 12:39
Политика

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Коммерсантъ 08:25
Происшествия

В Калининградской области задержаны 19 футбольных фанатов из Польши, приехавших на драку с болельщиками московского «Спартака»

В Калининградской области задержаны футбольные фанаты варшавского клуба «Легия», приехавшие в регион на драку с болельщиками московского «Спартака».
КП - Калининград 12:10
Транспорт

РЖД перешли на новый график движения поездов

"Российские железные дороги" с 8 декабря ввели в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы, в котором больше скоростных и двухэтажных поездов.
ТАСС 03:26
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Шоу-бизнес

67-летняя Ирина Аллегрова вышла на «Песню года» с голой грудью

Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
Слово и Дело 03:23
Политика

Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире

Ранее 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук считался самым молодым премьером в мире.
Комсомольская правда 16:56
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Политика

Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»

Президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами.
Lenta.ru 13:08
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Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБК 16:00
Происшествия

В Одинцове ликвидировано открытое горение в гостинице

В трехэтажном здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" ликвидировано открытое горение.
Московский Комсомолец 04:20
Политика

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
RT на русском 14:41
Происшествия

В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле

По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
РИА Новости 17:55
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Футбол

«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ

РБК 13:17
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

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Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 06 декабря в 05:22
Экономика

Экспорт стартапов из России поддержат в рамках НТИ

В России отсутствует система поддержки несырьевого экспорта, уточнил специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, и это остается тяжёлым «диагнозом».
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Политика

Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт»

Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:54
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Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой

Дни.ру 06 декабря в 02:45
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