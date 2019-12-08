Политика
Газета.RuНа Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости. По словам главы правительства, Украина намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем.
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Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Происшествия
На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем
Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии.
Политика
На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
Политика
Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов
Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Транспорт
Проезд на МЦД с 9 декабря станет платным
Плата за проезд начнёт взиматься на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 9 декабря.
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Происшествия
В Калининградской области задержаны 19 футбольных фанатов из Польши, приехавших на драку с болельщиками московского «Спартака»
В Калининградской области задержаны футбольные фанаты варшавского клуба «Легия», приехавшие в регион на драку с болельщиками московского «Спартака».
Транспорт
РЖД перешли на новый график движения поездов
"Российские железные дороги" с 8 декабря ввели в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы, в котором больше скоростных и двухэтажных поездов.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Шоу-бизнес
67-летняя Ирина Аллегрова вышла на «Песню года» с голой грудью
Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
Ранее 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук считался самым молодым премьером в мире.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Политика
Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»
Президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
Происшествия
В Одинцове ликвидировано открытое горение в гостинице
В трехэтажном здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" ликвидировано открытое горение.
Политика
У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
Происшествия
В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле
По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Экономика
Экспорт стартапов из России поддержат в рамках НТИ
В России отсутствует система поддержки несырьевого экспорта, уточнил специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, и это остается тяжёлым «диагнозом».
Политика
Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт»
Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Культура