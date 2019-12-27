Наибольший вред от введенных Россией ограничений будет причинен рынку медицинской продукции Украины. Речь идет о специальных трубках, жгутах и грелках, применяемых в медицине. Только лишь по данной категории товаров Украина потеряет 16,1 млн. долларов.

На Украине рассчитали потери от российских санкций

Единоборства Кадыров пообещал победить Александра Емельяненко одним ударом По словам чеченского лидера, если состоится этот бой, то в пятом раунде он "единственным и первым ударом" отправит соперника в нокаут.

Общество «Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг» "Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Политика США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.

Музыка Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».

Политика США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.

Финансы Официальные курсы доллара и евро слегка повышены Банк России повысил с 27 декабря официальный курс доллара США на 5 копеек до 61,7676 рубля.

Происшествия В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.

Армия и оружие Армия Хафтара захватила старый аэропорт Триполи и двинулась на город Военные подразделения, подчиняющиеся ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару взяли под свой контроль территории на юге от Триполи, включая давно не действующий аэропорт, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Общество Физические тренировки снижают риск развития рака Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.