Экономика
News-24.ruНа Украине рассчитали потери от российских санкций
Наибольший вред от введенных Россией ограничений будет причинен рынку медицинской продукции Украины. Речь идет о специальных трубках, жгутах и грелках, применяемых в медицине. Только лишь по данной категории товаров Украина потеряет 16,1 млн. долларов.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина признала, что из-за новых российских санкций потеряет $ 31,2 млн
Евразия Daily27 декабря в 05:45
Источник раскрыл детали расширенных санкций России против украинских товаров
Интерфакс27 декабря в 04:21
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Единоборства
Кадыров пообещал победить Александра Емельяненко одним ударом
По словам чеченского лидера, если состоится этот бой, то в пятом раунде он "единственным и первым ударом" отправит соперника в нокаут.
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
Электронные браслеты сняли со всех сестер Хачатурян
Политика
США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Политика
США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.
Финансы
Официальные курсы доллара и евро слегка повышены
Банк России повысил с 27 декабря официальный курс доллара США на 5 копеек до 61,7676 рубля.
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Происшествия
Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Кино
Малыш синий еж: в Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино»
Компания Paramount Pictures опубликовала очередной трейлер фильма «Соник в кино», на этот раз зрителям показали главного героя в детском образе.
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила старый аэропорт Триполи и двинулась на город
Военные подразделения, подчиняющиеся ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару взяли под свой контроль территории на юге от Триполи, включая давно не действующий аэропорт, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Космос
Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты
Футбол
Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Гаджеты
Realme X50 окажется полным аналогом Redmi K30 5G
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Общество
Физические тренировки снижают риск развития рака
Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.