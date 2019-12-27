Экономика

News-24.ruNews-24.ruНа Украине рассчитали потери от российских санкций

Наибольший вред от введенных Россией ограничений будет причинен рынку медицинской продукции Украины. Речь идет о специальных трубках, жгутах и грелках, применяемых в медицине. Только лишь по данной категории товаров Украина потеряет 16,1 млн. долларов.
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Экономист рассказал о негативных последствиях новых российских санкций для Украины

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
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Военные подразделения, подчиняющиеся ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару взяли под свой контроль территории на юге от Триполи, включая давно не действующий аэропорт, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
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