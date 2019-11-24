Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку. Такое мнение высказал начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью «Укринформу». «Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — подчеркнул он.

На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму

Экономика Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.

Политика Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Спорт Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.

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Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Политика На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.

Экономика Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

Единоборства Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.