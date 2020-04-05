В Омске снова отказываются брать тест на коронавирус

03.04 до 14:00 никто не пришел брать анализы, позвонил в поликлинику и нам отказали в заборе анализов, объяснив это тем, что при отсутствии признаков пневмонии анализы не берутся, даже если Вы приехали из Германии.