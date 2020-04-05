Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne. Запись эфира доступна на YouTube. По мнению Погребинского, о том, что Зеленский паникует, свидетельствуют попытки срочно принять закон о продаже земли на Украине.В источнике
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С чего всё начиналось
Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня, заявил в интервью телеканалу News One известный украинский политолог Михаил Погребинский.