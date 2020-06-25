На Украине запущен процесс уничтожения страны. Об этом заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, его слова приводятся на сайте партии. Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

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