Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти. Он сообщил, что 23 июня депутат от президентской партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению в Ровенской области со стороны «радикальных молодчиков».

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Экономика «Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале «Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании. 4

Общество Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. 38

Футбол «Урал» вышел в полуфинал Кубка России Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».

Политика Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку. 40

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3K

Футбол Девушка Роналду опубликовала фотографию с отдыха на яхте Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Футбол «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ В 31-ом туре АПЛ в матче между "Ливерпулем" и "Кристал Пэласом", который проходил на стадионе "Энфилд", победу одержала команда Юргена Клоппа со счётом 4:0.

Технологии В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. 542

Интернет Google введет автоматическое удаление истории местоположений Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года. 1