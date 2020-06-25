Политика
РБКВ Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти. Он сообщил, что 23 июня депутат от президентской партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению в Ровенской области со стороны «радикальных молодчиков».
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Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия
В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту
В Хабаровском крае перевернулся самодельный плот с тремя мальчиками, одному ребенку удалось спастись, двое утонули, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:05
Политика
Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу
ТАСС вчера в 17:18
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ вчера в 11:55
Общество
Жители поселка в Алтайском крае перекрыли дорогу из-за проблем с водой
Жители поселка Сибирская Долина под Барнаулом перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением. Об этом сообщает издание «Алтапресс».
Дождь 02:48
Общество
Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе
Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Футбол
Девушка Роналду опубликовала фотографию с отдыха на яхте
Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram.
Спорт-Экспресс 00:04
Общество
Дмитрий Махонин вновь изменил позиции в рейтинге губернаторов
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изменил позицию в рейтинге губернаторов за май – июнь, заняв 33 строчку.
РБК Пермский край 02:26
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В 31-ом туре АПЛ в матче между "Ливерпулем" и "Кристал Пэласом", который проходил на стадионе "Энфилд", победу одержала команда Юргена Клоппа со счётом 4:0.
CT news 00:07
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Известия вчера в 23:20
Общество
В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение
В США федеральное большое жюри вынесло против Джулиана Ассанжа второе обвинительное заключение.
Вести.Ru вчера в 19:56
Интернет
Google введет автоматическое удаление истории местоположений
Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
Комсомольская правда вчера в 15:02
Общество
За работу 1 июля оплатят в повышенном размере
"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
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В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё четыре человека
Екатеринбург, 24 июня 2020, 13:54 — REGNUM В Свердловской области ещё четыре пациента скончались от COVID-19.
REGNUM вчера в 06:54
Общество
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
РИА Новости вчера в 23:04
Космос
Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
Шоу-бизнес
Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна: «завидовать там нечему»
Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал, что у юмориста Евгения Петросяна возникли проблемы в семейных отношениях.
Московский Комсомолец 01:52
Общество
Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме
Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23