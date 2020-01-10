Политика
Lenta.ruНа Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing 737-800 близ Тегерана. Он заявил, что самолет взял обратный курс уже после аварии на борту, передает ТАСС.
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Экипаж Boeing не говорил о проблемах на борту диспетчерам аэропорта Тегерана
Телеканал 360°вчера в 12:11
Глава МИД Украины рассказал о последнем разговоре пилотов разбившегося самолета
Известиявчера в 12:02
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