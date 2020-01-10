Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing 737-800 близ Тегерана. Он заявил, что самолет взял обратный курс уже после аварии на борту, передает ТАСС.

На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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