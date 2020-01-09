Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он выразил сожаление, что проект не удалось остановить.
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