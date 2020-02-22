Общество

Газета.RuГазета.RuВласти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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с чего всё началось
В настоящий момент более 80% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума (до 4000 гривен, примерно 10 500 руб.), говорится на сайте
 министерства.
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