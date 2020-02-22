Общество
Газета.RuВласти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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В настоящий момент более 80% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума (до 4000 гривен, примерно 10 500 руб.), говорится на сайте министерства.Профиль01:11
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Общество
Основатель Pink Floyd выступил в поддержку Ассанжа в Лондоне
Daily Mail Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился с речью перед участниками акции в поддержку создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
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Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
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«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
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Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Происшествия
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В Мексике группа преступников в субботу, 22 февраля, обстреляла полицейский участок в районе Уатуско (штат Веракрус) на юго-востоке страны, после чего попыталась скрыться.
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Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
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«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Лестера»
В очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" обыграл "Лестер".
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На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Политика
NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демпартии в Неваде
Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Экономика
Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Общество
Полиция в Болгарии пресекла проведение факельного шествия неонацистов
Полицейские в Болгарии смогли впервые за 17 лет пресечь проведение факельного шествия (Луков марш) ультранационалистов и неонацистов, которые собирались пройти по улице в столичном городе София.
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Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Шоу-бизнес
Пелагея после развода с Телегиным пошла на бокс
Напомним, Пелагея после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным подверглась атакам со стороны сплетников.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.