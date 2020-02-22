с чего всё началось

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Общество Основатель Pink Floyd выступил в поддержку Ассанжа в Лондоне Daily Mail Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился с речью перед участниками акции в поддержку создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Технологии Google неожиданно выпустила новый Android 11 Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.

Происшествия В Мексике ликвидировали трех напавших на полицейский участок В Мексике группа преступников в субботу, 22 февраля, обстреляла полицейский участок в районе Уатуско (штат Веракрус) на юго-востоке страны, после чего попыталась скрыться.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Кино Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена» Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка «Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Политика NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демпартии в Неваде Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Общество Полиция в Болгарии пресекла проведение факельного шествия неонацистов Полицейские в Болгарии смогли впервые за 17 лет пресечь проведение факельного шествия (Луков марш) ультранационалистов и неонацистов, которые собирались пройти по улице в столичном городе София.

Музыка Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.