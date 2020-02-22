Общество
RT на русскомНа Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения
Большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.
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В настоящий момент более 80% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума (до 4000 гривен, примерно 10 500 руб.), говорится на сайте министерства.Профиль01:11
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