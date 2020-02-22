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На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения

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Происшествия В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.

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