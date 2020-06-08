с чего всё началось

В публикации говорится, что дальность пуска установленных на воздушном судне крылатых ракет составляет 980 и более чем 1200 километров соответственно. "Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири", — утверждают в Defense Express.

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