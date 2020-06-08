Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

В публикации говорится, что дальность пуска установленных на воздушном судне крылатых ракет составляет 980 и более чем 1200 километров соответственно. "Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири", — утверждают в Defense Express.
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с чего всё началось
В руководстве украинской консалтинговой компании Defense Express заявили
 о способности "ударить" по России с помощью американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые могут обойти зону видимости российских ЗРК С-400 "Триумф".
Московский Комсомолецвчера в 19:55

Подробнее о событии

На Украине разработали план нападения на Сибирь

Телеканал 360°вчера в 21:28

На Украине назвали способ «ударить» по Сибири

Комсомольская правдавчера в 21:19

На Украине назвали способ ударить по Сибири

Lenta.ruвчера в 17:09

На Украине рассказали о возможности «ударить» по Сибири

News.ruвчера в 20:02

На Украине нашли способ «ударить по Сибири»

URA.Ruвчера в 19:48

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новостивчера в 19:31

Киев похвастался способностью «ударить по Сибири»

Московский Комсомолецвчера в 20:26
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Общество

Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о первом этапе смягчения режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 12:02
43
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
334
Экономика

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
7
Космос

ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru 06 июня в 06:42
1
Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
54
Общество

В Приморье за сутки выявили сразу 67 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Владивосток-Новости вчера в 23:15
1
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
166
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Хоккей

Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
Нева Спорт 06 июня в 14:27
Авто

Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей

Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь 06 июня в 12:04
3
Общество

В Новосибирской области открываются непродовольственные магазины

Новосибирск, 8 июня 2020, 07:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 8 июня, сообщил о плановом смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
REGNUM 00:15
1
Гаджеты

Honor представил новую версию крайне популярного смартфона Honor 30S

Бренд Honor на волне популярности Honor 30S сообщил о скором выходе на территории Китая новой версии смартфона, которая оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 05 июня в 23:33
3
Хоккей

Буре назвал логичным назначение Брагина наставником сборной России

Интерфакс-Спорт 05 июня в 05:01
3
Происшествия

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 08:36
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры в UFC

Причиной завершения карьеры в организации смешанных единоборств UFC стало долгое ожидание следующего поединка, заявил 7 июня экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 08:57
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Актер Павел Деревянко с семьей посетил два Алтая

Российский актер Павел Деревянко с семьей побывал в Алтайском крае и Республике Алтай.
Алтайская правда вчера в 21:58
7
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
45
Происшествия

Мужчина погиб в горящем автомобиле на Байкальской в Иркутске

Прибывшие пожарные обнаружили на пассажирском сидении машины погибшего 51-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
ИркСиб вчера в 23:03
Экология

В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске

Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
342
Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
2,7K
Шоу-бизнес

Ольга Орлова опубликовала откровенный снимок

Экс-участница музыкальной группы «Блестящие» и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала пикантную фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform вчера в 08:26
30
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru вчера в 15:38
315
Происшествия

Редкого серого дельфина спасли из иловой ловушки в Приморье

В Приморье спасли редкого краснокнижного серого дельфина, который попался в иловую ловушку.
Газета.Ru 06 июня в 02:54
8
Происшествия

Группа разбора: велосипедист-суицидник подставился под автомобиль, но крайним может стать водитель

Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
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Кино

«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk 06 июня в 15:23
Общество

В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции

В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
7
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
69
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