Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
Ранее в Defense Express рассказали, что власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму.
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
РИА Новости 19:49
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли из-за коронавируса у сотрудников
Больница в Корсакове закрыта на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента.
Российская газета 01:21
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan входят в первую пятерку самых продаваемых на российском рынке кроссоверов.
Tvoe-avto.com 05 июня в 03:34
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости вчера в 08:41
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Здоровье
В Бурятии коронавирус выявили у 52 человек
Улан-Удэ, 6 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 02:26
Общество
Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
Армия и оружие
Россия без участия Украины возобновляет производство ракет «Рокот»
Ранее снимаемые с боевого дежурства баллистические ракеты РС-18Б уже 35 раз запускали на орбиту различные космические аппараты, но с системой управления украинского производства.
Эхо Москвы 21:12
Культура
Онлайн-кинофестиваль Key Buyers Event: Digital Edition стартует 8 июня
В фестивале российского аудиовизуального контента примут участие 123 отечественные компании, которые представят более 300 проектов.
RuNews24.ru 05 июня в 06:33
Футбол
«Хоффенхайм» отказался от подписания Куртуа из-за проблем голкипера с математикой
«Хоффенхайм» следил за ним, было желание его подписать, это произошло в 2010 году.
Матч ТВ 21:24
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
Экономика
Сахалинская область сэкономит 4,6 млрд рублей благодаря пересмотру инвестпрограммы
Власти Сахалинской области в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой планируют пересмотреть финансирование по адресной инвестиционной программе, что позволит оптимизировать в 2020 году 4,6 млрд рублей.
ТАСС 20:59
Политика
В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов
Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.
ИА Красная Весна 13:37
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 12:45
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Политика
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украины".
РИА Новости 19:22
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru 10:05
Авто
Автомобили Lada покидают европейский рынок
Представители Lada Deutschland заявили, что вследствие ухода Lada с авторынка Европы, они будут вынуждены ориентироваться на реализации современных китайских электрических машин JAC, BAIC и SeaDoo Руководство "АвтоВАЗ" отмечает, что марка уходит с европейского рынка не внезапно.
Car.ru 06:46
Наука
Разработан новый метод лечения диабета первого типа
При диабете первого типа специфические типы иммунных клеток под названием «эффекторные Т-клетки» ошибочно атакуют островковые клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин.
Rusargument 14:53