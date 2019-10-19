с чего всё началось

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф» заявил, что новые украинские разработки оружия способны составить конкуренцию российским аналогам.

На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Единоборства Бетербиев одержал победу нокаутом в бою с Гвоздиком Артур Бетербиев нокаутом победил в бою с украинцем Александром Гвоздиком за титулы чемпиона WBC и IBF.

Происшествия В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.

Гаджеты Huawei готовит удар по планшетам iPad Pro Компания Huawei готовится выпустить новый топовый планшет, который могут назвать MediaPad M7, хотя это вовсе не обязательно.

Здоровье Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).

Происшествия Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.

Общество ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, подал иск к министерству юстиции РФ из-за включения организации в список иностранных агентов, сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Вячеслав Гимади.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.

Общество Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.

Армия и оружие «Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.

Религия На литургии Элладской Церкви в Салониках поминали раскольника Епифания 19 октября 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей во время литургии в Салониках, в сослужении иерархов и предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима, упомянул на Великом Входе в числе предстоятелей Православных Церквей и имя главы ПЦУ Епифания Думенко, сообщает греческое издание Оrthodoxia.info.

Наука Муравьи Сахары оказались быстрее гепардов Живущие в пустыне Сахара муравьи вида Cataglyphis bombycina оказались одними из самых быстрых живых существ на планете, выяснили ученые из Ульмского университета (Германия).

Происшествия Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.

Авто Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.

Происшествия «Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.

Космос Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли По данным NASA, за год с Землей сблизилось около тысячи астероидов, но все прошли на безопасном расстоянии.

Шоу-бизнес Близкие просят о соборной молитве за Заворотнюк Поклонников смутила такая просьба Несколько часов назад на странице "Инстаграма", созданной в поддержку онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, появился пост с просьбой о соборной, иначе говоря — коллективной, молитве.

Авто Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.

Космос Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.