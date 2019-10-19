Армия и оружие
RT на русскомНа Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф» заявил, что новые украинские разработки оружия способны составить конкуренцию российским аналогам.
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с чего всё началось
В качестве примера он обратил внимание на реактивные снаряды «Тайфун-1», которые, по его словам, являются модернизацией реактивных систем залпового огня «Град», однако способны поражать цели на 20 км дальше.RT на русском15:44
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Кино
Тарантино отказался переделывать фильм для Китая
Рамблер 06:58
Единоборства
Бетербиев одержал победу нокаутом в бою с Гвоздиком
Артур Бетербиев нокаутом победил в бою с украинцем Александром Гвоздиком за титулы чемпиона WBC и IBF.
ИнфоСМИ 03:30
Происшествия
В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе
Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 09:39
Гаджеты
Huawei готовит удар по планшетам iPad Pro
Компания Huawei готовится выпустить новый топовый планшет, который могут назвать MediaPad M7, хотя это вовсе не обязательно.
iXBT.com 05:30
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum 16 октября в 01:55
Происшествия
Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей
В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.
Российская газета 02:14
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Общество
ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом
ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, подал иск к министерству юстиции РФ из-за включения организации в список иностранных агентов, сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Вячеслав Гимади.
Russian Deadline вчера в 08:35
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Общество
Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня 13:49
Религия
На литургии Элладской Церкви в Салониках поминали раскольника Епифания
19 октября 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей во время литургии в Салониках, в сослужении иерархов и предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима, упомянул на Великом Входе в числе предстоятелей Православных Церквей и имя главы ПЦУ Епифания Думенко, сообщает греческое издание Оrthodoxia.info.
Голос Правды 11:38
Наука
Муравьи Сахары оказались быстрее гепардов
Живущие в пустыне Сахара муравьи вида Cataglyphis bombycina оказались одними из самых быстрых живых существ на планете, выяснили ученые из Ульмского университета (Германия).
МедиаПоток 17 октября в 07:59
Футбол
«Спартак» не смог выиграть у «Рубина» в дебютном матче Тедеско
Российская газета 11:36
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.
Рамблер вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой
Газета.Ru вчера в 10:17
Авто
Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты
Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.
Автоновости дня 00:39
Происшествия
«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье
На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Космос
Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли
По данным NASA, за год с Землей сблизилось около тысячи астероидов, но все прошли на безопасном расстоянии.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Близкие просят о соборной молитве за Заворотнюк
Поклонников смутила такая просьба Несколько часов назад на странице "Инстаграма", созданной в поддержку онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, появился пост с просьбой о соборной, иначе говоря — коллективной, молитве.
WomanHit.ru вчера в 03:59
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили вчера в 23:56
Космос
Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Взгляд.ру вчера в 08:20
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25