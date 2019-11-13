Политика
Газета.RuНа Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
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с чего всё началось
По его мнению, украинский лидер не борется с коррупционерами, не способствует возвращению украинцев из эмиграции, а также не добился воплощения в реальность так называемого принципа «закон один для всех».RT на русскомвчера в 22:38
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На Украине рассказали, когда правительство будет изгнано из страны
Московский Комсомолецвчера в 21:09
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Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Бразилия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии.
Российская газета 00:23
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Общество
Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Общество
Грета Тунберг нашла интересный способ пересечь Атлантический океан
Шведская эко-активистка Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на 15-метровом катамаране, чтобы попасть из США в Мадрид на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
Взгляд.ру 01:35
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Общество
ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян
В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Газета.Ru 00:41
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Москва 24 00:57
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
REGNUM вчера в 22:46
Общество
Рекордные морозы пришли на восток США из Сибири
На востоке США резко похолодало. Температура воздуха в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, побив рекорд 1986 года, сообщает CBS.
Росбалт 01:33
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
Российская газета 00:37
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК 11 ноября в 15:40
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Гаджеты
Убийца Xiaomi уже наступает на пятки Samsung
Xiaomi продолжает возглавлять индийский рынок. Компания нарастила продажи на 8,5%, до 12,6 млн устройств.
iXBT.com 11 ноября в 04:27
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
На курорте в Испании слишком полным туристам запретят катание на ослах
Туристам весом более 80 килограмм запретят кататься на ослах в популярном испанском курорте Михас на территории региона Коста-дель-Сото.
REGNUM вчера в 15:59
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:59
Общество
В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Газета.Ru 01:32
Кино
Появился трейлер фильма «Соник» с переработанным дизайном персонажа
После публикации первой версии трейлера поклонники франшизы попросили изменить внешность персонажа.
NewInform вчера в 06:54
Кино
Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix
Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru вчера в 13:03
Футбол
Жоау Мариу сломал палец на ноге
«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.
Бомбардир.ру вчера в 10:53
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известия вчера в 07:32
Происшествия
В Орске в ДТП пострадали пять человек
Авария произошла на улице Строителей города Орска.
Вестирама.ру 01:28
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20