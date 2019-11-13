Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
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с чего всё началось
По его мнению
, украинский лидер не борется с коррупционерами, не способствует возвращению украинцев из эмиграции, а также не добился воплощения в реальность так называемого принципа «закон один для всех».
RT на русскомвчера в 22:38

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На Украине назвали три нарушенных обещания Зеленского

Известиявчера в 21:50

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

RT на русскомвчера в 22:38

На Украине назвали три неисполненных предвыборных обещания Зеленского

РБКвчера в 22:24

Названы три нарушенных обещания Зеленского

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Названы три нарушенных обещания Зеленского

Газета.Ru03:03

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Московский Комсомолецвчера в 21:09

Названы три нарушенных обещания Зеленского

РИА Новостивчера в 20:39
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Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
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Карпин и шесть игроков основного состава «Ростова» могут покинуть клуб

«Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Матч ТВ 03:02
Происшествия

В Саратове обвиняемый в изнасиловании врача пойдет под суд

Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:00
Общество

Дмитрий Медведев проводит совещание в Алтайском крае

Действуем сегодня в рамках стратегии устойчивого развития сельских территорий.
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Общество

Грета Тунберг вернется в Европу из США на катамаране

Грета Тунберг решила вернуться из США в Европу на 15-метровом катамаране.
Аргументы и Факты 02:57
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
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Вилья объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру 02:23
Политика

Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Происшествия

Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше

Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Политика

Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава

Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
RT на русском 02:20
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Армия и оружие

Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

Lenta.ru 03:08
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Политика

В столице Бразилии начинает работу саммит БРИКС

В форуме участвуют лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Первый канал вчера в 23:20
Футбол

Владимир Федотов возглавит «Сочи»

Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов.
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Финансы

«Траст» выявил злоупотребления на 122 млрд рублей

«Траст» с 2018 года выполняет функции банка непрофильных активов. Ему передали проблемные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.
Коммерсантъ 02:23
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 вчера в 04:00
Политика

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 11 ноября в 16:46
Происшествия

Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова

Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК 11 ноября в 06:56
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Происшествия

В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

Назначены специальные экспертизы. Это дело взял под личный контроль и. о. руководителя ведомства Владимир Терентьев.
Вести.Севастополь 03:07
Политика

Трамп вновь пригрозил Китаю повышением торговых пошлин

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ожидает оперативного заключения торговой сделки с КНР.
NewInform 03:10
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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