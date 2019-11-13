Политика
Газета.RuНа Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
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с чего всё началось
По его мнению, украинский лидер не борется с коррупционерами, не способствует возвращению украинцев из эмиграции, а также не добился воплощения в реальность так называемого принципа «закон один для всех».RT на русскомвчера в 22:38
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На Украине рассказали, когда правительство будет изгнано из страны
Московский Комсомолецвчера в 21:09
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Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Футбол
Карпин и шесть игроков основного состава «Ростова» могут покинуть клуб
«Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Матч ТВ 03:02
Происшествия
В Саратове обвиняемый в изнасиловании врача пойдет под суд
Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:00
Общество
Дмитрий Медведев проводит совещание в Алтайском крае
Действуем сегодня в рамках стратегии устойчивого развития сельских территорий.
Катунь 24 02:42
Общество
Грета Тунберг вернется в Европу из США на катамаране
Грета Тунберг решила вернуться из США в Европу на 15-метровом катамаране.
Аргументы и Факты 02:57
Футбол
Вилья объявил о завершении карьеры
Евро-футбол.ру 02:23
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Происшествия
Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше
Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
RT на русском 02:20
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Политика
В столице Бразилии начинает работу саммит БРИКС
В форуме участвуют лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Первый канал вчера в 23:20
Футбол
Владимир Федотов возглавит «Сочи»
Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов.
Soccer.ru вчера в 13:39
Финансы
«Траст» выявил злоупотребления на 122 млрд рублей
«Траст» с 2018 года выполняет функции банка непрофильных активов. Ему передали проблемные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.
Коммерсантъ 02:23
Общество
«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 вчера в 04:00
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 11 ноября в 16:46
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК 11 ноября в 06:56
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Происшествия
В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы
Назначены специальные экспертизы. Это дело взял под личный контроль и. о. руководителя ведомства Владимир Терентьев.
Вести.Севастополь 03:07
Политика
Трамп вновь пригрозил Китаю повышением торговых пошлин
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ожидает оперативного заключения торговой сделки с КНР.
NewInform 03:10
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27