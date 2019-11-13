с чего всё началось

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

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