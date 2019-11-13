Политика
RT на русскомНа Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
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с чего всё началось
По его мнению, украинский лидер не борется с коррупционерами, не способствует возвращению украинцев из эмиграции, а также не добился воплощения в реальность так называемого принципа «закон один для всех».RT на русском22:38
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Кино
Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»
Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости 22:36
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» подверглась критике за рукопожатие со Шнуровым
RuNews24.ru вчера в 11:45
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета 22:05
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 21:00
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета 11:54
Общество
Продажи Alibaba Group в День холостяка составили 38,4 млрд долларов
Несмотря на выдающиеся показатели по выручке Alibaba Group, сам рост продаж в День холостяка в этом году замедлился до 26% из-за текущих проблем с развитием электронной коммерции в Китае и торговой войны с США.
PROfashion.ru 03:39
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ хочет, чтобы его посадили в СИЗО
РИА Новости вчера в 07:11
Армия и оружие
«Русских витязей» вооружили истребителями Су-35С
Четыре новых истребителя Су-35С поступили в распоряжение пилотажной группы «Русские витязи».
Телеканал 360° 10:05
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru вчера в 07:35
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily вчера в 04:15
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Происшествия
В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9
В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 20:59
Происшествия
В Хабаровске пассажир отказался выходить из самолёта
RT на русском 09:35
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ 22:16
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Футбол
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Sport24.ru 12:32
Общество
Адвокат опроверг лишение Ананьева кипрского гражданства
Ранее «Открытие медиа» со ссылкой на источники в окружении бывшего совладельца Промсвязьбанка сообщили, что среди девяти россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, оказался Дмитрий Ананьев.
Rambler News Service 10:14
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 09:32
Политика
Хиллари Клинтон не исключила участия в президентской гонке в 2020 году
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила в интервью BBC.
РБК 22:06
Политика
Трамп пригрозил новыми пошлинами против Китая при отсутствии сделки
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами.
REGNUM 20:19
Гаджеты
Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения
Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.
Ferra вчера в 03:50