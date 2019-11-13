с чего всё началось

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

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