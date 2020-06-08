Армия и оружие
Газета.RuНа Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири
В украинской консалтинговой компании Defense Express заявили, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 "Триумф" область воздушного пространства.
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В руководстве украинской консалтинговой компании Defense Express заявили о способности "ударить" по России с помощью американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые могут обойти зону видимости российских ЗРК С-400 "Триумф".Московский Комсомолецвчера в 19:55
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