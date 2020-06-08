с чего всё началось

В украинской консалтинговой компании Defense Express заявили, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 "Триумф" область воздушного пространства.

На Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 18

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 35

Футбол «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Общество В России может появиться минимальная почасовая оплата труда Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. 925

Политика Пушков упрекнул США в поддержке террористов Член Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом. 619

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). 328

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 243

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 593

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 3,4K

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 904

Армия и оружие США назвали потенциальных покупателей российских танков Т-14 «Армата» Популярное женское американское военно-аналитическое издание "The Military Watch Magazine" опубликовало материал, авторы которого, комментируя сообщение о том, что в России приступили к созданию экспортного облика танка Т-14 "Армата", заявляют, что на сегодня данный танк представляет собой перспективную боевую машину, в которую интегрированы последние достижения нашей "оборонки". 18

Происшествия Под мостом в Заводском районе нашли труп женщины По предварительным данным, труп нашли днем 7 июня под путепроводом, пролегающим через железнодорожные пути, на расстоянии около 120 метров от дома №33А по улице Фабричной.