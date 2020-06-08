с чего всё началось

Киев, 8 июня 2020, 09:19 — REGNUM Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США способны поразить цели на территории России без захода самолетов в зону, находящуюся под контролем ЗРК С-400 «Триумф», полагают специалисты украинской консалтинговой компании Defense Express.

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 1,5K

Общество Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как числ зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось. 144

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1K

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь. 67

Единоборства Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин Легендарный боксер Мэнни Пакьяо хочет стать президентом Филиппин. Об этом заявил основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум.

Общество В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников. 11

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде. 708

Политика Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти» Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.

Общество В России колледжи продлили срок приёма документов Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте. 32

Экономика Газпромбанк стал совладельцем ГК «Эксперт» Газпромбанк стал совладельцем ГК «Эксперт» На фоне растущей популярности частных медицинских услуг крупные инвесторы продолжают вкладывать средства в развитие таких компаний.

Общество В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников Изменения произошли из-за государственного праздника 12 июня и перенесенного на 24 июня парада Победы.

Происшествия В Елизаветинской больнице пациент устроил поножовщину в реанимации Ранее пациенты с подозрением на коронавирус устроили "поножовщину" в больнице Петербурга.

Общество В Берлине арестован DJ Денис Казначеев В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. 118

Общество В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник. 4

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Происшествия Вандалы устроили погром на калужском кладбище Ранее о погроме на городском кладбище, где большое число надгробий оказались измазаны краской, расколоты и повалены наземь, сообщил калужский актёр и режиссёр Игорь Кумицкий. 21

Политика Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал РИА Новости основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.