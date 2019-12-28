Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине рассказали об импорте картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором

РИА Новости18:32

Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Российская газета19:33

На Украине пожаловались на зависимость от африканской картошки

Известия20:10

На Украине пожаловались на зависимость от картошки из Африки

Телеканал 360°21:10

Украина оказалась зависимой от африканского картофеля

РЕН ТВ18:54

На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки

RT на русском21:49

Эксперт рассказал о зависимости Украины от африканского картофеля

Газета.Ru20:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия

Лобовое столкновение произошло на Корсаковской трассе

АСТВ 21:55
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Спорт

Тверская лыжница поборется за призы «Тур де Ски»

По словам нынешнего наставника тверской лыжницы Юрия Бородавко, пока Наталья недостаточно хорошо себя чувствует в горах: у нее еще нет той быстроты, которая необходима для отличных выступлений в спринте.
Tverigrad.ru вчера в 06:45
Шоу-бизнес

Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Srnsk 11:05
Происшествия

На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв

В городе Уичита штата Канзас в США произошел взрыв на авиационном заводе, сообщает телеканал CNN.
Взгляд.ру 11:56
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

РБК 22:47
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости 17:03
Происшествия

После крушения вертолёта на Гавайях найдены тела шести погибших

REGNUM 22:32
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ

RuNews24.ru 15:46
Происшествия

В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

Вести.Ru 21:56
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Общество

Расторгуев назвал чушью слухи о долгах Пенсионному фонду

Известия 22:04
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счет гол и две результативные передачи, став героем поединка.
Газета.Ru 22:23
Происшествия

Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов

Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Газета.Ru 11:20
Политика

Захарова: от США в 2020 году стоит ждать ярких пиар-акций

«Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера, но нужно помнить об одном – что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США», - сообщила новость Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Свободная Пресса 18:52
Шоу-бизнес

Песков рассказал, что уже больше месяца не видел свою супругу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что уже больше месяца не пересекался со своей супругой Татьяной Навкой из-за работы.
iReactor 21:40
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК 13:31
Космос

Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной

Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
OAnews 17:00
Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Примечания 09:16
Единоборства

Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Газета.Ru 21:22
Спорт

РУСАДА официально оспорила санкции ВАДА

РУСАДА официально оспорила санкции ВАДА, которые на четыре года лишали российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах под национальным флагом.
Эхо Москвы 22:05
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
Гаджеты

У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео

Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Красная весна 10:31
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service вчера в 10:03
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ 21:19
Общество

Представлен демографический прогноз России на 16 лет

Численность населения в России к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек.
Lenta.ru вчера в 19:09
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня вчера в 05:53
Футбол

Брендан Роджерс: «Лестер» с нетерпением ждет матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от 19-го тура АПЛ.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное