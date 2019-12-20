Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об "исконно русских землях". Об этом сообщают украинские СМИ.

На Украине рассказали об «исконно русских землях»

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