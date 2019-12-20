Политика
Газета.RuНа Украине рассказали об «исконно русских землях»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об "исконно русских землях". Об этом сообщают украинские СМИ.
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Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Восстановлена картина нападения на приемную ФСБ в центре Москвы
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Политика
В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях
Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
Экономика
ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Финансы
Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%
Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
Футбол
Байрамян из «Ростова» = позитив. Вырос в деревне, после свадьбы жил с родителями, ходит в театры и поедет в отпуск на поезде
«Ростов» собрал горячих ребят, которые захлопнули первую часть сезона гостевыми 4:1 со «Спартаком» и динамичным танцем Байрамяна с хлопками и приседаниями под армянский микс на песню «MI GNA» («Не уходи») дуэта Super Sako & Hayko.
Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскритиковал Наталью Фриске
В сети ходят слухи о возвращении на эстраду Натальи Фриске. Иосиф Пригожин прокомментировал данные сплетни и сказал, что это просто смешно.
Наука
Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино
Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
Политика
Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем
Президент РФ Владимир Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.
Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Авто
Дилеры предупредили о подорожании авто с января следующего года
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»
Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Политика
Украинский телеканал проверят из-за пресс-конференции Путина
Украинский телеканал «Наш» проверят на предмет нарушения украинского законодательства.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Экономика
Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области
В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Политика
Армения передает эстафету Беларуси — назначен новый глава ЕЭК
Новым главой Евразийской экономической комиссии станет бывший премьер-министр Беларуси и нынешний глава Совета Республики Михаил Мясникович.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.