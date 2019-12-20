Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине рассказали об «исконно русских землях»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об "исконно русских землях". Об этом сообщают украинские СМИ.
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На Украине рассказали об «исконно русских землях»

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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
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Байрамян из «Ростова» = позитив. Вырос в деревне, после свадьбы жил с родителями, ходит в театры и поедет в отпуск на поезде

«Ростов» собрал горячих ребят, которые захлопнули первую часть сезона гостевыми 4:1 со «Спартаком» и динамичным танцем Байрамяна с хлопками и приседаниями под армянский микс на песню «MI GNA» («Не уходи») дуэта Super Sako & Hayko.
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Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

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В сети ходят слухи о возвращении на эстраду Натальи Фриске. Иосиф Пригожин прокомментировал данные сплетни и сказал, что это просто смешно.
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Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино

Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
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Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент РФ Владимир Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.
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Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
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NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

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Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
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В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.
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Новым главой Евразийской экономической комиссии станет бывший премьер-министр Беларуси и нынешний глава Совета Республики Михаил Мясникович.
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Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

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В Волгограде открыли памятник Сталину

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