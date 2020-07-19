Политика
Lenta.ruНа Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Запись трансляции доступна на YouTube. По его словам, последние шесть лет Украина делает «все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели вернуться назад». Среди прочего Мураев указал на политику Киева в отношении государственного языка и религии.
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Экс-депутат Рады заявил, что Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Московский Комсомолецвчера в 19:32
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Общество
Предсказан срок действия вакцины от коронавируса
Россиянам, возможно, придется проходить вакцинацию от коронавируса раз в несколько лет.
Lenta.ru 01:36
Шоу-бизнес
Пугачёва ответила Киркорову на реплику о крахе отношений с ней
Певица Алла Пугачёва в социальной сети ответила бывшему супругу Филиппу Киркорову на реплику о том, что его отношения с Примадонной полностью разрушились.
News.ru вчера в 12:21
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Происшествия
Агрессивную волжанку задержали за угрозу убийством
В Волжском полицейские задержали местную жительницу за нападение на пляже, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Волгоградская правда 00:57
Общество
В России от коронавируса вылечились более 550 тыс. человек
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции вылечились 3481 человек, общее число вылечившихся достигло 550 344.
Известия 03:47
Шоу-бизнес
Друг Ефремова рассказал, что артист выпивает на домашнем аресте
Близкий друг артиста рассказал, что виновник смертельного ДТП квартиру не покидает.
Народные новости 03:08
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:03
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по указу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, о которой объявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру 17 июля в 12:49
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Общество
В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму зафиксировано 969 случаев COVID-19, из которых 63 у приехавших из-за границы, 104 – из других регионов, 690 – при обращении за медпомощью и у контактных лиц, 112 – при лабораторном скрининге.
Вести.Севастополь 02:56
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
Происшествия
Медики выявили еще 60 случаев заражения COVID-19 в Томской области
ПЦР-тесты подтвердили заражение новой коронавирусной инфекцией 60 человек в Томской области за последние сутки; общее число зараженных в регионе достигло 3 435, сообщается в воскресенье на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Томск 03:46
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Турецкие авиалинии возобновляют авиасообщение с Сочи
Ранее полеты были прекращены из-за пандемии коронавируса. Прямые рейсы из олимпийской столицы на берег турецкий стартуют 5 августа.
НИА-Кубань 16 июля в 12:11
Футбол
Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции
Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.
Чемпионат вчера в 23:15
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Происшествия
В Волгограде на набережной нашли расчлененное тело мужчины
В июне в реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами.
Известия 03:45
Происшествия
Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе
В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.
Интерфакс 03:55
Общество
В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки
RT на русском 01:10
Авто
General Motors выпустит 20 новых электромобилей
В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает.
32CARS.ru вчера в 07:02
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 29 новых случаев коронавируса
Больше всего заболевших принадлежат к возрастной группе от 60 до 70 лет — 10 лиц. Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 11 фактов.
Inkazan вчера в 03:55
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Происшествия
Четыре пешехода сбил Nissan на парковке в Волгоградской области
После полуночи 35-летний водитель за рулем Nissan Almera ехал по парковке со стороны улицы генерала Карбышева.
Блокнот Волгоград 02:58
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 770 тысяч
В России за последние сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.
Радио Sputnik 03:45