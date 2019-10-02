Политика
REGNUMНа Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Массовая выдача украинским гражданам паспортов других стран заинтересовала Генпрокуратуру Украины. О соответствующем расследовании сообщает 2 октября телеканал «112 Украина». Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
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Здоровье
В Минздраве заявили о безопасности продуктов с ГМО
В прошлом году вступили в силу соответствующие поправки в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», согласно которым специальная маркировка о наличии ГМО должна наноситься на продукты с содержанием ГМО больше 0,9 процента крупным шрифтом и таким способом, чтобы обеспечить ее легкую читаемость и видимость.
Lenta.ru 06:49
Культура
Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Авто
Начались продажи УАЗ Патриот с АКПП
Стартовали продажи внедорожника УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач.
7 новостей вчера в 16:30
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Политика
Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Происшествия
Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»
Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Происшествия
Кот поймал на парковке змею, сбежавшую из ТЦ в Волгограде
В Волгограде уличный кот обнаружил и обезвредил метровую змею, которая уползла из контактного зоопарка в торговом центре.
Интерфакс 05:12
Происшествия
Автобус и автомобиль загорелись после ДТП под Санкт-Петербургом
Оба транспортных средства после столкновения загорелись. Сообщается, что погиб водитель легкового автомобиля.
REGNUM 05:35
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 30 сентября в 11:05
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
ТАСС вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
Происшествия
В Челябинске пенсионерка платила по кредиту, который не брала
Суд отказал банку в иске о взыскании долгов по кредиту, который пенсионерка не брала. Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд.
Доступ1 04:02
Авто
В Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС закупят 25 автомобилей
Южноуральская панорама 07:40
Политика
Россия делает все для баланса на мировом энергетическом рынке, заявил Путин
Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 07:27
Здоровье
В Балашихинском роддоме на свет появился ребенок-богатырь
Discover24 вчера в 03:25