Массовая выдача украинским гражданам паспортов других стран заинтересовала Генпрокуратуру Украины. О соответствующем расследовании сообщает 2 октября телеканал «112 Украина». Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.

Политика Финансовые компании задумались об отказе от участия в проекте Libra По словам людей, знакомых с ситуацией, Visa, Mastercard и другие финансовые компании, подписавшие соглашение о вхождении в некоммерческий консорциум Libra Association, который будет управлять проектом, пересматривают свое участие.

Политика Путин не завидует положению Зеленского Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.

Политика Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2» Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Подписание "формулы Штайнмайера" означает, что все стороны, в частности Киев, признают, что народ Донбасса имеет право самостоятельно определять свою судьбу, заявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Шоу-бизнес ГИБДД начала проверку в отношении Боярского Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.

Экономика Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента.

Музыка Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай» Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).

Политика Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.

Футбол РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Политика Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

Армия и оружие На войне в Ливии уже погибли десятки россиян По данным "Медузы" тела россиян даже не хотят выдавать родным - речь идет об уроженцах, например, Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.

Политика Путин уволит главного инспектора МВД Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.

Происшествия Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".