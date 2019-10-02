Политика
REGNUMНа Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Массовая выдача украинским гражданам паспортов других стран заинтересовала Генпрокуратуру Украины. О соответствующем расследовании сообщает 2 октября телеканал «112 Украина». Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
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Политика
Путин отказался просить у США снятия санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не будет обращаться к США с просьбой отменить или смягчить санкции в отношении России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:03
Происшествия
Появилось видео последствий смертельного ДТП на Волхонском шоссе
Мобильный корреспондент Piter.tv заснял все, что осталось после страшного ДТП на Волхонском шоссе.
Piter.tv 05:04
Политика
Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной
Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие
Китай показал на военном параде новейшие баллистические ракеты
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала множество образцов новейших вооружений на параде в честь 70-летия образования КНР.
Труд вчера в 13:30
Политика
Резник ответил на критику Макарова в связи с выступлениями на митингах
В среду, 2 октября, депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник ответил спикеру парламента Вячеславу Макарову на критику из-за выступления оппозиционера на московском митинге.
Форпост Северо-Запад 07:12
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
Lenta.ru 09:21
Происшествия
Пропавшую в начале сентября Наталью Устинову нашли мертвой
36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября.
Навигатор вчера в 07:24
Политика
Песков оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил принятие Киевом «формулы Штайнмайера».
Вечерняя Москва 07:27
Футбол
Роналду забил «Байеру» и обновил сразу четыре рекорда Лиги чемпионов
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой очередной гол в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Байер», который завершился победой итальянского клуба со счетом 3:0.
МК-Спорт вчера в 17:54
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 30 сентября в 03:05
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Трамп собрал рекордные $125 млн на свою предвыборную кампанию
Президент США Дональд Трамп собрал рекордные 125 миллионов долларов на проведение своей предвыборной кампании.
Комсомольская правда 01:49
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Здоровье
Жительница Челябинска после ЭКО родила больного ребенка
АиФ Челябинск 06:25
Политика
Путин раскритиковал выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН.
Lenta.ru 09:11
Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Футбол
«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА, забив семь голов
«Зенит» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Бенфики» во втором туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.
Sport24.ru 08:59
Энергетика
Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти
Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».
РБК 06:16