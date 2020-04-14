Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
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Появилось видео задержания высокопоставленного агента ФСБ на Украине

Lenta.ru13:35

Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

Газета.Ru12:20

Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ

РИА Новости07:54

На Украине сообщили о задержании генерала СБУ, который якобы шпионил в пользу России

Эхо Москвы12:02

В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ

РБК10:24

СБУ сообщила о задержании своего генерала по подозрению в госизмене

ТАСС08:20

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Коммерсантъ11:09
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Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
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Происшествия

В Петербурге завели дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции»

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о фейке из-за сообщения о заболевших коронавирусом курсантов во «ВКонтакте».
РБК 03:40
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Происшествия

В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для лечения мигрантов

Разворачивание палаточного лагеря в Ленобласти T. me / lenobladminka Ранее сообщалось, что за двое суток у проживающих в хостеле мигрантов выявлены десятки случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 11:22
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Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы

Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
1,2K
Происшествия

В Москве задержали мужчину, который курил в метро

Курившего сигарету в московском метро пассажира, который стал героем видеоролика, задержали, ему грозит штраф.
ТАСС 12:58
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Экономика

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС 08:41
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
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Политика

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
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Игры

Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
2
Футбол

Медведев прокомментировал информацию о трансфере Дзюбы в «Лацио»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что информация о том, что форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба собирается перейти в римский «Лацио», не соответствует действительности.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 11:13
1
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
64
Кино

В седьмой сезон «Сватов» вернутся все звезды сериала

Актеры рассказали о причине приостановки съемок. Сериал «Сваты» снова появится на телеэкранах.
Popcornnews.ru вчера в 02:23
66
Кино

На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»

С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
346
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
4,1K
Наука

Ордовикское вымирание произошло из-за исчезновения кислорода

Исследователи пока не могут ответить на вопрос, чем было вызвано уменьшение концентрации кислорода.
Дилетант 10:46
3
Общество

В мэрии Москвы назвали условия аннулирования пропусков

Пропуск для поездок на работу выдается сроком до 30 апреля включительно, количество поездок по нему не ограничено.
РБК вчера в 19:04
6
Футбол

Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам

В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
2
Общество

Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области

Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н 08:15
15
Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
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Здоровье

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
81
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
836
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
272
Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
116
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
31
Авто

Renault меняет стратегию на рынке Китая

Движок 09:04
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
99
Экономика

Путин заявил о падении объема розничных продаж в апреле на 35%

Объем розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%.
Известия 07:59
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