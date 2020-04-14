Политика
Lenta.ruНа Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
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Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Происшествия
В Петербурге завели дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции»
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о фейке из-за сообщения о заболевших коронавирусом курсантов во «ВКонтакте».
РБК 03:40
Происшествия
В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для лечения мигрантов
Разворачивание палаточного лагеря в Ленобласти T. me / lenobladminka Ранее сообщалось, что за двое суток у проживающих в хостеле мигрантов выявлены десятки случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 11:22
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Происшествия
В Москве задержали мужчину, который курил в метро
Курившего сигарету в московском метро пассажира, который стал героем видеоролика, задержали, ему грозит штраф.
ТАСС 12:58
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС 08:41
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
Футбол
Медведев прокомментировал информацию о трансфере Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что информация о том, что форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба собирается перейти в римский «Лацио», не соответствует действительности.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 11:13
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Кино
В седьмой сезон «Сватов» вернутся все звезды сериала
Актеры рассказали о причине приостановки съемок. Сериал «Сваты» снова появится на телеэкранах.
Popcornnews.ru вчера в 02:23
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Наука
Ордовикское вымирание произошло из-за исчезновения кислорода
Исследователи пока не могут ответить на вопрос, чем было вызвано уменьшение концентрации кислорода.
Дилетант 10:46
Общество
В мэрии Москвы назвали условия аннулирования пропусков
Пропуск для поездок на работу выдается сроком до 30 апреля включительно, количество поездок по нему не ограничено.
РБК вчера в 19:04
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н 08:15
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
Авто
Renault меняет стратегию на рынке Китая
Движок 09:04
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Экономика
Путин заявил о падении объема розничных продаж в апреле на 35%
Объем розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%.
Известия 07:59