Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 86

Происшествия В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для лечения мигрантов Разворачивание палаточного лагеря в Ленобласти T. me / lenobladminka Ранее сообщалось, что за двое суток у проживающих в хостеле мигрантов выявлены десятки случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 8

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо. 18

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 138

Экономика Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.

Экономика МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3% "Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне. 128

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск. 89

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Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 64

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Общество Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 15

Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 21

Здоровье Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты. 81

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 836