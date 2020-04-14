Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
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Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

Газета.Ru12:20

Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ

РИА Новости07:54

На Украине сообщили о задержании генерала СБУ, который якобы шпионил в пользу России

Эхо Москвы12:02

В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ

РБК10:24

СБУ сообщила о задержании своего генерала по подозрению в госизмене

ТАСС08:20

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Коммерсантъ11:09

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Lenta.ru07:28
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
3,1K
Общество

Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии

О бунте в колонии в Иркутской области стало известно 10 апреля, после того как на территории колонии случился пожар.
Ведомости 11:10
64
Политика

Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
285
Экономика

В России предлагают ввести карточки на продукты питания

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к Кабмину РФ с призывом разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи – ввести продовольственные карточки для малообеспеченных россиян.
Expert.ru 11:26
6
Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
885
Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
28
Армия и оружие

В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
14
Общество

Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани

Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.
News.ru 11:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
3
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
312
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
71
Энергетика

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
40
Здоровье

Врач рассказал, почему Россия не повторит итальянский сценарий

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса.
Gazeta.SPb 12:30
6
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
15
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
2,4K
Экономика

Туроператоры не планируют делать выплаты клиентам из фондов «Турпомощи»

Подавляющее большинство игроков рынка не воспользовалост Фондом ассоциации "Турпомощь" для выплат туристам из-за пандемии коронавируса, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:15
2
Экономика

Ювелирную отрасль могут внести в список пострадавших от коронавируса

В министерстве финансов РФ предложили добавить ювелирную отрасль в списке пострадавших от коронавируса, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10:56
Происшествия

Миномет взорвался на учениях в Донецкой области

На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru 12:29
Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
171
Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
27
Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Здоровье

Догонит ли Средний Урал Москву по заболевшим Covid-19 и сколько масок закупит регион: Евгений Куйвашев ответил на вопросы по коронавирусу

View this post on Instagram A post shared by Евгений Куйвашев (@ evgenykuyvashev) on Apr 14, 2020 at 6:26am PDT Евгений Куйвашев также ответил на вопросы, касающиеся вызова работников бюджетной сферы на субботники в уральской столице и возможного повторения на Среднем Урале ситуации с коронавирусом, которая сложилась в Москве.
Областная газета 11:43
1
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
17
Происшествия

Популярного российского блогера арестовали в США за избиение женщины

Lenta.ru 12:32
Кино

Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

News.ru 08:05
19
Общество

Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей

Что происходит 04:29
19
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,3K
Общество

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
77
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
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Игры

Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет на ПК на этой неделе

3DNews 12:36
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