Политика
Lenta.ruНа Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
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Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Общество
Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии
О бунте в колонии в Иркутской области стало известно 10 апреля, после того как на территории колонии случился пожар.
Ведомости 11:10
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
Экономика
В России предлагают ввести карточки на продукты питания
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к Кабмину РФ с призывом разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи – ввести продовольственные карточки для малообеспеченных россиян.
Expert.ru 11:26
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани
Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.
News.ru 11:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Энергетика
Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель
Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
Здоровье
Врач рассказал, почему Россия не повторит итальянский сценарий
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса.
Gazeta.SPb 12:30
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
Экономика
Туроператоры не планируют делать выплаты клиентам из фондов «Турпомощи»
Подавляющее большинство игроков рынка не воспользовалост Фондом ассоциации "Турпомощь" для выплат туристам из-за пандемии коронавируса, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:15
Экономика
Ювелирную отрасль могут внести в список пострадавших от коронавируса
В министерстве финансов РФ предложили добавить ювелирную отрасль в списке пострадавших от коронавируса, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10:56
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru 12:29
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Здоровье
Догонит ли Средний Урал Москву по заболевшим Covid-19 и сколько масок закупит регион: Евгений Куйвашев ответил на вопросы по коронавирусу
View this post on Instagram A post shared by Евгений Куйвашев (@ evgenykuyvashev) on Apr 14, 2020 at 6:26am PDT Евгений Куйвашев также ответил на вопросы, касающиеся вызова работников бюджетной сферы на субботники в уральской столице и возможного повторения на Среднем Урале ситуации с коронавирусом, которая сложилась в Москве.
Областная газета 11:43
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Кино
Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва
News.ru 08:05
Общество
Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей
Что происходит 04:29
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51