Политика
Lenta.ruНа Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
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Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Политика
Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
Аргументы и Факты 12:15
Транспорт
Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии
Автовладельцев, остановленных инспекторами, просят не выходить из автомобиля и соблюдать все требования сотрудников ГИБДД, в том числе и безопасную дистанцию.
Известия 17:02
Политика
В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса
В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42
Общество
Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер
В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
Общество
Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом
Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия 01:55
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Игры
Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
По легенде Wastelanders, в мир Fallout 76 начали возвращаться влекомые сокровищами люди.
RuNews24.ru 09:43
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Здоровье
Врач объяснил интерес Запада к российским аппаратам ИВЛ
Врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил в интервью изданию NationNews, почему российские аппараты ИВЛ оказались эффективнее зарубежных аналогов.
Петербургский дневник вчера в 10:37
Общество
Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
Газета.Ru 16:20
Здоровье
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
Экономика
На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.
РИА Новости 14:31
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
Футбол
Зико рассказал, как В. Березуцкий подколол Вагнера Лава
Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал забавную историю о том, как экс-защитник московского клуба Василий Березуцкий подшутил над бывшим форвардом «армейцев» Вагнером Лавом.
Чемпионат 15:18
Энергетика
Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России
Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Общество
86-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе
На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
Woman.ru 04:00
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Общество
Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.
ТАСС 08:10
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч.
Национальная служба новостей 16:20
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Общество
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35